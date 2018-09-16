被嗆「不打 妳來教」她真的做到了

2018-09-16

〔記者林曉雲／台北報導〕一句「不然妳自己來教小學呀！」李以敏放棄大學教職教小學十九年，創新教學獲得肯定，昨天榮獲SUPER教師獎。

台北市新生國小老師李以敏原為留美鋼琴表演碩士，回台後進入國立大學任教，因為反對小孩的老師體罰學生，被老師嗆：「不打很難教，要不然妳自己來教小學呀！」決定放棄大學教職進入小學任教，她曾因要求不交作業的學生抄三百五十個字文章，被家長告體罰，官司纏訟二年半獲得平反。李以敏昨奪得全國SUPER教師獎桂冠，證明自己是優秀且適任的老師。

唐瑀、游淑媛獲評審團特別獎

全國教師工會總聯合會舉辦的全國SUPER教師昨頒獎，五十五位縣市SUPER教師激烈競逐全國五頂桂冠，最後得主為基隆市復興國小附幼老師邱雅琳、台北市新生國小老師李以敏、台北市新民國中老師徐為紘、台中市私立僑泰高中老師王盈之、南台科技大學老師李博明。評審團特別獎得主是金門縣金城鎮中正國小老師唐瑀，台南市復興國中老師游淑媛。

李以敏在國立台灣藝術大學任教十七年後，轉到新生國小任教英文迄今十九年。當年眼見小孩的老師體罰，她和老師溝通，老師嗆她：「要不然妳來教小學。」她毅然轉換跑道。

進入小學教書也有挑戰，曾因要求不交作業的學生抄寫「好的生活習慣是成功的基石」文章三百五十個字，家長告她體罰，官司打了二年半才平反；之後她去唸台大法律學分班進修，又參加創新教學獎比賽，證明自己適任，「哪裡跌倒，哪裡爬起來。」

為弱勢學生成立柔道隊 徐為紘博感情

台北新民國中學務主任徐為紘是體育老師，也是柔道教練，他幫校內弱勢孩子成立柔道隊，讓不信任老師的孩子願意和他交朋友，學生會叫他「爸爸」或「老大」，也用營養補給名義，讓弱勢孩子能與其他學生共食，不用擔心餓肚子。

幼兒園組得主邱雅琳進入基隆市復興國小附幼任教迄今十八年，看著小娃娃長大成為具有公民意識的大小孩，是她保有熱情的動力；台中私立僑泰高中王盈之用提問建立學生知識體系，本身擔任數十年志工，感動學生一起投入；南台科大老師李博明認為，技職教育應訓練學生實作能力，上課時以實作教學為主，且積極推廣3D技術。