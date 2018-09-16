龍捲風橫掃 巨浪衝民宅

2018-09-16

山竹沒來 外圍環流仍作怪 台東大武鄉今停班停課

〔記者王秀亭、張存薇、蔡宗憲、楊綿傑、徐聖倫／綜合報導〕被喻為今年最強颱風「山竹」來勢洶洶，幸僅掠過台灣近海地區，且在昨天上午受菲律賓地形破壞而減弱至中颱，晚間八時卅分解除海上警報，但威力依舊驚人；烏坵出現十三級強風、蘭嶼十二級；屏東縣西大武山單日降雨量近八百毫米、台東縣向陽也有三百多毫米。台東大武鄉因有房屋受損、船筏翻覆等災情，今天停班停課。

氣象局表示，山竹目前約往西北西方向行進，後續將影響港澳及兩廣地區。而今天上午之前，包括東半部、屏東、西部山區還是可能有明顯雨勢。白天之後，山竹外圍環流影響逐漸降低，但東半部地區、屏東地區及南部山區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。後天起至週五，各地都屬於高溫穩定、午後有雷陣雨的天氣。

由巴士海峽穿越的山竹，強勁外圍環流昨對台東、屏東帶來災情；台東大武鄉尚武漁港遭龍捲風橫掃，多艘舢舨被掀上岸，鐵皮屋頂也被掀起，富岡港南側則有大浪挾帶土石衝擊民宅；屏東恆春半島也出現巨浪風雨，導致電線飛落，部分路段遭泥流淹沒，幸無人傷亡。

台東地區前夜開始下大雨，風勢也很強，昨清晨起風雨加大，沿海地區風勢增強，湧浪一波接一波，上午十時觀測到十．二米高的巨浪，尚武漁港的木樁疑在搖晃時，敲擊停泊一旁的「阿甘號」船底，造成破洞進水。

下午近三點又颳強風，由尚武漁港沿港區掃進市區，前後雖不到兩分鐘，但停泊港區的多艘舢舨被掀上岸，港區一片混亂；一家餐廳的鐵皮屋頂被掀翻，嚇壞當時在餐廳內的客人，幾戶民宅的鐵皮屋頂也遭殃，停在路邊的小貨車也險被掀翻，目擊的黃姓民眾指是龍捲風肇禍。

東、屏狂風暴雨釀災

台東市沿海颳大風、湧大浪，出海口區域的排水溝渠堆滿了土石。台東市湧泉運動公園淹大水，地下一樓淹半層樓高，最快一星期才能開放。水利署第八河川局正在台東市海濱公園進行的護岸工程，施工圍籬遭吹翻。富岡港南側也因大浪挾帶土石衝擊民宅，土石佈滿富岡街六巷，富岡南側聯外道路中斷。

屏東縣恆春半島也是一早就出現風雨，超過十級陣風狂吹，南灣、小灣、船帆石等海域，掀起超過四米大浪，墾管處前天就封閉所有海域遊憩活動，但仍有少數中國客到海邊觀浪拍照留念。

泰武鄉西大武山測站單日降雨量近八百毫米，居全台之冠，但因八二三豪雨崩落的省道台二十六線竹坑北上路段、屏一九九縣道及旭海中山漁港附近，都有小規模泥流淹沒，警方派員警戒。

氣象局預報員張承傳表示，後天至週五受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。週六東北季風增強，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨。