驗出散瞳劑 溫士頓問題眼藥水急下架

2018-09-15

記者林惠琴／台北報導

衛福部食藥署昨宣布，「『溫士頓』好視多眼用懸浮液1公絲／公撮」其中1個批號「FX-17019」，檢出含有未核准添加的散瞳劑，使用後可能短暫發生畏光、視力模糊等情形，造成行動不便，共計出貨4萬多瓶，已要求業者啟動回收作業，並在1個月內完成。

啟動回收逾4萬瓶

食藥署科長王博譽表示，日前有民眾使用該款藥品後，眼睛出現不適症狀，向當地衛生局反映後，經檢驗確認含有散瞳劑「Tropicamide」，此成分一般用於眼科檢查與假性近視，可能短暫發生畏光、視力模糊等情形，影響行車與活動安全。

王博譽說明，該款藥品持有廠商與製造廠為溫士頓醫藥股份有限公司，市占率約3成，適應症為眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、虹彩炎、虹彩毛樣體炎，現確認問題批號為「FX-17019」，共計出貨4萬多瓶。

藥師沈采穎指出，該款藥品不是民眾到藥局就可自行購買，而是屬於處方藥，必須醫師開立，常見用於治療眼睛發炎。

王博譽強調，現已要求業者啟動相關回收作業，通知醫療機構與藥局立即下架停止供應，估計作業需要一點時間，要求1個月內完成。

溫士頓醫藥股份有限公司說明，目前持續回收中，若消費者有疑慮可撥打包裝上的服務專線諮詢；至於退換貨等措施，內部仍在討論中。

王博譽強調，昨已派員前往查廠，釐清問題原因，待確認後，再進一步討論是否處分。