疝氣卡腸 8旬翁糞便積腹險喪命

2018-09-15

記者歐素美／台中報導

85歲陳老先生中風後失語，日前因腹部鼓脹且皮膚發黑，家人將他送醫治療，台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯以刀片劃開他的皮膚清創，不料，傷口竟流出腸液與糞便，進一步檢查才知罹患少見的「嵌頓型閉孔疝氣」，有致命危險，經緊急開刀，並修補疝氣，才恢復健康出院。

罕見嵌頓型閉孔疝氣

高國堯表示，陳老先生因腸道被閉孔疝氣卡得太緊，造成部分腸壁壞死，甚至形成腸道皮膚瘻管，經大範圍清創及手術切除壞死腸段，再修補閉孔疝氣，由整形外科兩階段植皮，住院1個月才痊癒。

高國堯指出，閉孔疝氣好發於年老瘦弱、生過小孩的婦人，發生率只佔疝氣的0.05%-1.4%，男女比例約1比6，主要是因為脂肪組織變少，閉孔神經及血管外的空隙變大，而成為高危險族群，因沒有特殊徵兆，術前診斷困難，僅2成患者能由觸診發現。

好發瘦弱長者

陳老先生可能因食慾不振、體重只剩35公斤，才罹患嵌頓型閉孔疝氣，但腸液未往腹腔流，而流向皮膚表皮，腸道壞死後，沒有引發腹膜炎，是不幸中的大幸。

高國堯表示，「閉孔」位於骨盆腔底部兩側開口處，閉孔神經及血管外的空隙僅約2公分，一般會由脂肪組織填塞，小腸掉入的機會不大，一旦小腸掉入並卡住，即形成「嵌頓型閉孔疝氣」，常會造成腸阻塞，需緊急手術。