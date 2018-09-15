無心跳器捐 與時間賽跑

2018-09-15

記者方志賢／高雄報導

高雄1名58歲男子腦出血傷到腦幹，昏迷指數僅4分，家屬不忍他繼續插管受折磨，決定「無心跳器捐」，此項器捐比「腦死器捐」更需要分秒必爭，高醫團隊與時間賽跑，從患者進入「溫缺血」時間，到心跳停止後5分鐘，畫刀到主動脈灌流只花37分鐘完成，不僅降低「溫缺血」對器官傷害，幫助捐贈者遺愛人間，也讓受贈者的生命得以延續。

遺愛嘉惠至少6人

高醫團隊11日完成的無心跳器捐手術，是高雄市首例無心跳器捐。捐贈者捐出2顆腎臟，其中1顆腎臟由高醫團隊移植到1名洗腎10多年的病患身上，另1顆腎臟與台中1名洗腎患者組織配對「無錯配」，轉由台中榮總執行移植手術，捐贈者也捐出2枚眼角膜及皮膚，嘉惠至少6名患者。

高醫外科部主任郭耀仁表示，衛福部去年公布「心臟停止死亡後器官捐贈作業指引」，即開放無心跳器捐，根據指引規定，器捐者需符合安寧緩和條例中的末期患者，病患或家屬同意器捐及安寧緩和醫療，器捐者心跳停止5分鐘後，醫師需盡快執行摘除、移植手術，以降低器官受損。

高醫泌尿科醫師溫聖辰表示，這名無心跳器捐病患上週自發性腦出血昏迷，到院檢查時，他的腦出血傷到腦幹，無法開刀治療，醫師研判到腦死還要拖延2週，家屬不忍繼續插管受苦，決定無心跳器捐。

「溫缺血」控制在40分鐘內

溫聖辰說，因無心跳器捐的器官缺血時間變長，比腦死器捐更要分秒必爭，但只要「溫缺血」時間控制在40分鐘內，器捐結果最好。

所以醫療團隊11日上午在家屬和捐贈者好好道別後「拔管」，等捐贈者的收縮壓掉到50mmHg以下，進入「溫缺血」時間，也就是器官開始缺血，但身體是溫的時候，醫護人員立即將他送開刀房準備器捐。

溫聖辰說，在確認捐贈者的心跳停止後，醫護人員默哀5分鐘，確認離世，展開器捐作業；受贈者的術後狀況穩定。

高雄長庚醫院泌尿科醫師鄭元佐表示，政府開放無心跳器捐，器官缺血時間變長，因腎臟可忍受較長缺血時間，可嘉惠更多等待腎臟移植的病患，但肝臟、肺臟等器官缺血太久，可能不堪使用，非常可惜，所以無心跳器捐主要對一些癌症末期，而無法做腦死的判定的病人，鼓勵病患或家屬遺愛人間。