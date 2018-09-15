非法繁殖犬隻挨罰118萬 提抗罰被駁

2018-09-15

〔記者溫于德／台北報導〕周姓男子去年遭人舉報，在新北市三峽區紫新路山區藏匿一處非法繁殖狗場、飼養五十六隻品種或混種犬，經動保處前往查證，不但查出非法飼養，甚至割除其中五隻狗的聲帶，開罰一一八萬元；周不服、提行政訴訟抗罰。經台北高等行政法院審理，認定開罰有據，昨判決駁回，可上訴。

本案犬隻，動保處今年初與台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）共同舉辦認養會，已全數獲收養。

查獲犬隻已全獲收養

動保處去年十一月十四日接獲民眾通報，指周男非法經營繁殖狗場，動保員前往確認，狗場環境髒亂，有五十六隻品種或非品種犬，包括柴犬、吉娃娃、貴賓犬、臘腸犬、傑克羅素犬、法鬥、邊境牧羊犬、英國鬥牛犬、巴哥、西高地白㹴、獒犬等；另有五隻聲帶被割。

動保處認定周男未經許可擅自經營犬隻繁殖，還割除犬隻聲帶，開罰一一八萬元；但周打行政訴訟抗罰。

北高行昨公布判決書指，合議庭認為，動保處認「查獲數量為五十隻以上未滿一百隻、且是五年內第一次違規」，依違反動保法開罰一百萬元並勒令停業並無不當，周男也未替所有犬隻施打狂犬病疫苗、再開罰十五萬元，也於法有據：另就周男因割除犬隻聲帶挨罰三萬部分，法院也認為他不具獸醫資格被開罰、同樣合理，昨判決駁回。