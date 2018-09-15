讓世界看見台灣 教部「南送」大學生

2018-09-15

〔記者林曉雲／台北報導〕雖然中國打壓我外交空間，但教育部推動學海計畫十二年，迄今已送三萬多名大學生出國學習，變身為青年大使，將台灣的活力和友善傳遞給各國人民；教育部政次姚立德昨表示，未來三年，將加碼每年編列七．一億元，盼三年內達成每年送出一萬名大學生出國研修的目標，讓世界看見台灣。

年補助萬名學生出國 盼3年內達成

教育部政次姚立德表示，教育部自九十六年開辦學海計畫，選送優秀在學生出國研修，去年起再開辦「新南向學海築夢」計畫，今年共選送三五○三名學生赴各國，其中一千六百多人去新南向國家。

台北醫學大學碩士黃桂榮表示，她獲補助前往美國伊利諾大學芝加哥分校附設醫院研修，累積眾多臨床經驗，深刻體會美國醫療體系有許多值得台灣學習之處，如醫藥分業徹底實行、美國對各項醫療從業人員的尊重氛圍，以及醫療人員時時追求新知的風氣等，作為外交小尖兵，她也積極介紹我國健保制度給各國同事，外國友人覺得台灣健保的好簡直「不可思議」。

清華大學學生吳冠臻赴瑞士蘇黎世大學交換研修，學習計量經濟學，受到一位到瑞士學習法律、要為運動員爭法律權益的烏克蘭學生啟發。她表示，以前只想畢業後找一個公司就業，去瑞士後勇敢作夢，已申請美國大學，希望未來成為經濟外交人員。

中山醫學大學畢業生許庭銨，赴斯洛伐克考門斯基大學實習。他表示，認識許多國外醫學系學生，得以了解各地不同的醫學教育與醫學制度，他曾和西班牙等國同學討論健保制度，也因此了解東歐國家人才流失問題嚴重。

台灣師範大學學生許薰云赴馬來西亞聯合國難民署實習，因馬來西亞非《難民地位公約》和《難民地位議定書》簽署國，服務難民時受到諸多限制，但她因此經驗理解社會工作專業，也為日後助人職涯注入豐沛能量。