保母抗議「被綁架」 批政策扼殺生計

2018-09-15

〔記者何玉華、俞肇福、蔡淑媛、葛祐豪、黃旭磊／綜合報導〕行政院推動準公共托育政策，北中南都有保母串連到各地方政府抗議陳情，希望取消簽約限制，回歸登記制補助方式，不要對不簽約的保母污名化，痛批政策扼殺保母生計。

籲恢復市場機制

保母簡薇真說，應恢復市場機制，讓客製化的嬰幼兒托育服務有生存空間。新北三重的保母潘韻如說，她是合格保母，以前送托的家長有三千元補助，她不簽約，家長只剩兩千五百元，現在家長打電話就問：「有沒有簽約？」一聽沒簽就直接掛電話。準公共化補助是要解決家長育兒送托問題，不是要變相懲罰保母。

新北市社會局兒童托育科科長林秀穗表示，保母的聲音會透過聯繫會報轉達給中央，向中央爭取。基隆市社會處長吳挺鋒表示，已有四成居家托育人員簽約，相關建議會轉達給中央。

基隆市保母業職業工會理事長鄭林清良說，基隆市保母們擔心日後「綁手綁腳，限制太多」，政府直接加碼補助給家長就可以，沒必要再要求保母簽一次約。

近百名保母昨也到台中市府抗議準公共合約不合理、以家長補助綁架保母簽約，平價保母淪為廉價保母，霸凌不簽約的保母成為黑名單、地下保母。抗議的保母代表指出，準公共化立意良善卻倉促上路，保母要求合理契約，政府卻回應是滾動契約，要邊做邊修，地方政府一味追求簽約率競賽，非常不公平。

楊姓保母指出，政府制定包裹式的保母收費上限，縮限年節獎金、副食品費、延長托育費等，統包為一萬七千元，其實是變相對保母減薪，也限制家長與保母對品質的要求。

台中市社會局長呂建德指出，對保母提出個案調價審議申請，所須具備的服務年限從四年縮短為二年，之後每年都可提出申請，對保母更友善。高雄市社會局副局長葉玉如說，簽約是為確認加入準公共化機制意願及合作關係，供家長多元選擇，會持續與業者溝通，創造三贏。