準公托太僵化？林萬億：可視實況調整

2018-09-15

〔記者林惠琴、黃以敬／台北報導〕行政院推出準公共化政策，家長將孩子送托至與政府簽行政契約的保母、私托可獲補助六千元，不過部分收費高的私托認為補助太少不願意簽約加入體系，也有保母擔心淪廉價保母不願簽約。行政院政務委員林萬億強調，政府預算有限、編約二百億元，不可能全部保母、私托或私幼都納入補助，但業者與家長自行協調細節，也可視物價指數變化等實際狀況討論調價，並非動不了！

政府預算有限 無法全補助

昨天北中南保母串連到各地方政府陳情，希望取消簽約限制，痛批此一僵化政策，無異綁架保母、扼殺保母生計。

林萬億表示，目前坊間私托月費介於六千至三萬七千元，保母則是一萬至一萬九千元，價差很大；若以政府每月補助家長六千元，再對照全國家戶可支配所得十％至十五％平均值一萬○三四五元，加上容許業者約五％合理利潤，部分高價私托、保母確實可能無法獲全額補助，影響簽約進入準公共化系統意願。

避免稀釋補助 限制業者漲價

林萬億解釋，與政府簽約業者被要求必須兩年不調價、幫教師調薪等，主要是避免過去對家長發放幼教券後，業者漲價造成補助被稀釋問題重演，但也並非完全不能漲價，仍可視物價指數漲幅情形而定。

林萬億強調，中央政府提供的契約為大方向，各縣市政府可依當地狀況調整，至於副食品、三節獎金、延托或臨托費用，保母也能夠另外協議，「沒有什麼不能動！」

中央提供大方向 地方可調整

調薪方面，林萬億提及，目前私托、私幼提供托育、教保人員待遇約在二萬二千至二萬四千元，但幼兒園教保人員均大學畢業，因此要求逐步調整至二萬九千元，私托托育人員學歷則涵蓋大學、專科、高職，要求調至二萬八千元，以提高整體福利。

對於私托、私幼抱怨漲價受限，又要調高員工薪資，收入減少恐衝擊經營。林萬億強調，國內私托使用率僅約六成二、私幼七成，只要成功催生，收托孩童增加，可提高收入。

至於二至五歲要增設六萬個就學名額，以「校校有附幼」為目標，有官員透露，縣市政府因對清出小學閒置空間、負擔額外人事費用多所疑慮外，私幼遊說壓力也導致發展腳步緩慢，據悉有些縣市將公托委外給私幼經營，雖然不賺錢，但業者算準時間到了，孩子就會進入該私幼，成為另一種奇特現象。

盼4年後0-2歲嬰幼兒送托率倍增 讓年輕父母出來工作

林萬億強調，公共化是必走的路，希望二○二二年將零到二歲嬰幼兒送托率從現行一成提高到超過兩成，二至五歲送托率從約六成提高至七成，其中三成公共化也提高至四成，讓年輕父母可出來工作。