山竹今最接近台灣 花東、屏東應防豪雨

2018-09-15

〔記者楊綿傑／台北報導〕被視為今年最大颱風的「山竹」，中央氣象局昨天中午發布海上警報，今天將接近台灣但不會登陸，不過山竹暴風半徑長達三百二十公里，外圍環流對花蓮、台東、屏東、恆春半島等區域仍可能帶來豪雨威脅，民眾務必當心。

氣象局預報員劉沛滕說，今天山竹將最接近台灣，包括花東地區、屏東、恆春半島都可能有局部豪雨及大豪雨發生；宜蘭、雙北、高雄局部地區也可能有豪雨或大雨發生。

新竹至台南可能出現焚風

劉沛滕強調，新竹到台南地區，受到颱風影響有限，但可能會出現卅五、卅六度的高溫，甚至出現焚風。

颱風也會帶來較大風勢，包括台中以北、基隆北海岸、東南部與蘭嶼綠島、恆春半島、澎湖、金門、馬祖等地，沿海空曠地區容易出現九至十一級強陣風，雙北地區則也有八級，提醒船隻及民眾注意安全。

劉沛滕指出，最快今晚山竹暴風圈可能脫離恆春近海地區，往港澳及海南島一帶前去，但受其外圍環流影響，直到明天，東部、東南部地區天氣還是不穩，局部有可能出現豪雨及大豪雨。

治水方面，水利署副署長王藝峰說，就算山竹預估對台灣影響沒這麼劇烈，不過料敵從嚴，昨天已經完成防災應變中心二級開設；牡丹、曾文水庫也進行放水動作，留下防洪空間；位在屏東的第七河川局、台東的第八河川局也都已經向各地區調度抽水機進行佈設。