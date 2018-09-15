老舊車主上街抗議 環署︰達標車輛都可上路

2018-09-15

〔記者楊綿傑、許倬勛／綜合報導〕為改善空污，環保署修正空污法，授權環保署可加嚴車齡十年以上老舊車輛排放標準及驗車，老舊車車主認定此為「強制淘汰」條款，剝奪其謀生工具，昨開著各種各樣的大車聚集凱道，懸掛布條、鳴笛，甚至抬出棺木假人，抗議政府罔顧生計；環保署長李應元回應，絕無「強制淘汰」的說法，只要符合排放標準車輛都可上路。

老車自救會車輛昨天掛起高高布條「全家吃飯的飯碗要打破」、「政府強制報廢車輛」等，還祭出棺木、招魂幡及假人，加上一起鳴笛抗議，導致凱達格蘭大道到中山南路、忠孝東路口交通大受影響。

老車自救會強調，修法後沒飯吃，標準加嚴後，只要驗不過就等著接罰單，有圖利車商之嫌。業者提出訴求包括，政府應幫忙買車換車；無息貸款無期限；每月盈餘三分之一繳車貸，無盈餘則順延；舊車應依市價抵免貸款等。

李應元回應，外界對新版空污法有諸多誤解，政府從未要強制淘汰十年以上老車，且中央已提供各項改善方案與補助措施。新法還有一年四個月才會實施。

緩衝期4年 改善方案多

他強調，新制有四年緩衝期，車主可選擇各種改善方案，包括加裝減排設備或購買新車、中古車等。

他表示，環保署主要針對車齡廿五年以上車輛優先汰換，只要車主能符合規定的排放標準即可上路，至於重型吊車或特殊車輛以輔導為原則，只要妥善維修與保養，符合排放標準即可。

李應元也表示，環保署已經提出多項補助措施，如汰換新車可退稅五萬元、現金補助廿萬元，另有保證貸款、補貼利息一％，目前環保署空污基金約有一七○億元，加上行政院利息補貼卅億元，共二百億元協助車輛的改善與汰換。