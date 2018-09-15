電信三雄iPhone Xs綁30個月 資費999元

2018-09-15

〔記者楊綿傑／台北報導〕單價突破五萬台幣，史上最貴的蘋果新機，台灣預定於九月廿一日開賣。各電信業者優惠方案紛紛出爐，以iPhone Xs 64G、iPhone Xs Max 64G為例，電信三雄皆推出月租費九九九元、綁約卅個月就可網路吃到飽，手機直接折價上萬元，若再搭配特定費率，或老客戶、舊機換新機等方案，甚至可將手機零元帶回家。

亞太老客戶免預繳萬元

亞太及台灣之星則是月繳約六百元，就可以享受網路吃到飽服務，手機約三萬元，且亞太針對老客戶續約，還可免萬元預繳，三年以上老客戶最高可省七千元。

中華電信月租費九九九元、綁約卅個月，iPhone Xs 64G為二萬六千三百元；iPhone Xs Max 64G則是三萬零三百元可入手。如果調成更高資費一三九九元，手機價格iPhone Xs 64GB為二萬一千三百元；iPhone Xs Max 64GB則是二萬五千三百元，台灣大哥大及遠傳方案和中華電信類似。

至於「零元手機」方案，中華電信表示，月繳一三九九元，申辦大4G或新精選購機方案，搭配指定舊機換新機方案、行動VIP等優惠，iPhone Xs 64G就可以零元帶回家。

台灣大哥大表示，「代代迎新」用戶，於iPhone開賣時「回娘家」提前續約，最高可折九千元，亦即月付九九九元，綁約卅個月，iPhone Xs 64G只要一萬七千三百元，若再搭配舊換新的折價優惠，手機一樣零元帶走。

遠傳則是推出月付一三九九元，加購friDay娛樂包最高折抵千元，再搭配舊換新優惠現折高過二萬元，iPhone Xs 64G最低可零元帶回家；iPhone Xs Max 64G綁約卅個月，月付一三九九元，手機只要三千七百元。