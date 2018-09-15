竊佔、破壞國土41件 廣達55個足球場

2018-09-15

〔記者黃捷、翁聿煌、彭健禮、歐素美、林良哲／綜合報導〕好大的靠山！交通部觀光局公布竊佔國土、濫墾山坡地的露營區業者，法務部調查局十三日發動今年第三波全台查緝行動，查緝竊佔、破壞國土四十一件，其中新北市知名宮廟「靈山行德慈惠堂」坦承犯行，卻稱依神明意旨辦事。北市農業局稱，已經移送法辦。

調查局此波查緝行動，四十一件案件、總影響面積超過四十四萬平方公尺，相當於五十五個足球場大。

新北宮廟稱神明指示 檢調搖頭

新北市知名宮廟「靈山行德慈惠堂」，廟方佔用部分國有地興建宮廟、停車場及擋土牆，不過檢調人員到現場時，廟方態度有恃無恐，認為自己是奉「神明指示」辦事，令檢調人員搖頭。

新北市石碇區長洪崇璉說，「靈山行德慈惠堂」位於石碇區潭邊里，兩年多前接獲民眾檢舉，派員到現場勘查，採證後通報市府農業局山坡地保育科，已依違反山坡地保育條例裁罰六萬元，並要求復原為林地，但廟方並未配合，已移送法辦。

苗栗縣頭屋鄉打卡景點「墨硯山古道」周圍，有山坡保育區被濫倒廢土，檢調查出，廢土業者仗著與民意代表有合作關係，便宜行事。苗栗縣政府表示，頭屋鄉遭濫倒廢土方案是公所於四月間查報縣府農業處，遭濫倒的土地為山坡地保育區的農牧用地，涉嫌違反水土保持法，水利處追到相關行為人，主動移送檢調偵辦，是否有民代涉入，縣府並不清楚。

廢土業勾結民代？ 苗縣府稱不知

至於台中和平區「大雪山挹翠谷」、新社區「梅林親水岸」涉及竊佔國土、違法開發山坡地等，調查局表示，民眾多不知非法露營場或農場位於山崩與地滑地質敏感區，潛藏山崩或地滑危險，台中市政府觀光旅遊局表示，市府水利局、原住民族委員會及和平區公所已配合檢調實地調查，目前由檢調偵辦。

彰化縣花壇鄉花橋街有農地廢土案，檢方查到掩埋的廢土疑含戴奧辛。彰化縣府環保局副局長林孟弘表示，此案為民眾所陳情，環保局稽查人員到現場發現該地設有鐵皮圍籬及門禁管制，但無人看管，土地上所堆放之物品多為土方、廢磚、石塊等，未發現「將含有戴奧辛的廢土非法掩埋」情事。