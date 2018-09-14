長期胃食道逆流 巴瑞特氏食道恐上身

2018-09-14

文／葉秉威

根據統計，長期胃酸食道逆流患者，約有5%至10%合併有巴瑞特氏食道；而有巴瑞特氏食道的患者，未來食道癌的發生率可能是其他人的30至60倍。

巴瑞特氏食道是一種長期胃酸食道逆流的併發症。胃酸反覆刺激食道下端黏膜，使黏膜細胞換了一層「皮」；從原先食道所覆蓋的扁平鱗狀上皮細胞換成了腸型的柱狀上皮細胞，因而增加了食道癌的風險性。

巴瑞特氏食道好發於慢性胃酸食道逆流患者、50歲以上、男性、抽菸、中央型肥胖及家族一等親內有人罹患巴瑞特氏食道患者。

診斷巴瑞特氏食道的方法主要靠胃鏡，在懷疑的食道黏膜上做切片取樣才可確診。

食道癌風險增加

不過，若被診斷出有巴瑞特氏食道也不必過於恐慌。依切片結果，患者可分為3種風險族群，沒有異生、低度異生及高度異生。其中高度異生罹癌風險最高，每年約有7%的機率。所以目前美國胃腸學會建議，有黏膜上皮異生的患者，尤其是高度異生，要考慮做內視鏡治療，去除異常的黏膜上皮。而沒有異生的患者，基本上還是以藥物治療及規則追蹤為主。

◎如何治療？

目前藥物治療主要是氫離子幫浦抑制劑，但如果食道黏膜已出現了異生，甚至早期癌變，還是建議要合併內視鏡治療。

針對早期癌變處，可以內視鏡手術切除，並燒灼其他殘餘的巴瑞特氏黏膜上皮；針對單純異生黏膜，目前主流是使用食道射頻燒灼術，藉由晶片燒灼掉異常上皮，之後食道正常的上皮會長回，也就是幫食道黏膜「換皮」。

◎定期追蹤不可少

定期追蹤內視鏡非常重要。它可確認有否復發或出現上皮異生，甚至早期癌變的情況。唯有定期追蹤內視鏡，我們才可以早期發現早期治療，而免於因晚期癌變而被迫開刀的憾事。

（作者為台安醫院胃腸肝膽科醫師）