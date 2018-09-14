紅腫痛乾眼症 自體血清眼藥水救視力

2018-09-14

記者陳建志／台中報導

40歲張姓工程師因長期盯著螢幕工作，眼睛紅、腫、痛且視力模糊，就醫檢查後發現角膜破皮，還出現角膜白斑霧化，並有重度結膜發炎，確診為「乾眼症合併角膜上皮糜爛」。經眼科醫師以藥物和「自體血清眼藥水」治療，視力順利從0.1恢復到0.9，又可以清楚看東西。

無塵室工程師 長期盯螢幕

亞大醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺表示，張先生上班時，需待在無塵室內，長時間盯著螢幕看，因用眼過度，加上工作環境乾燥，時常眼睛乾澀，近1個月來情況變嚴重，眼睛出現畏光、紅腫、溢淚、視力模糊等症狀，甚至因此輸錯程式碼，差點導致系統異常，讓他驚覺情況嚴重趕緊就醫。

江鈞綺指出，張先生到院檢查發現是「乾眼症合併角膜上皮糜爛」，因情況較嚴重，決定以成分和淚液較接近的 「自體血清眼藥水」治療，先抽取患者的血液分離出血清，經適當處理後製成眼藥水，再搭配藥物治療，視力明顯恢復。

人體淚液含維生素 療效顯著

至於造成乾眼症的原因包括：長時間配戴隱形眼鏡、過度使用3C產品、室內開空調導致濕度不足、睡眠不足、生活壓力大、內分泌系統失調，或是罹患過敏免疫疾病者。

乾眼症患者若置之不理，情況會越來越嚴重，目前一般會先以人工淚液治療，不過因僅含水、保濕劑和增稠劑，還是比不上含有水、生長因子、細胞激素、蛋白質、電解質、維生素等元素的人體淚液。

江鈞綺提醒，自體血清眼藥水不含防腐劑，需放冰箱保存，避免細菌汙染，外出時，則可放在裝有冰塊的保冷瓶保存。