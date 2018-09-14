補助退休族國旅 學者：有助紓壓／觀光局明年推小鎮旅遊 開發本地旅遊特色

2018-09-14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部近來積極拓展國內旅遊客源，日前推出兩日遊校外教學，如今又瞄準退休族群祭出過夜補助措施。學者表示，肯定政府針對國內旅遊市場進行全盤改造，尤其年改過後許多退休族群心情鬱悶，補助恰好可以鼓勵長輩們出來走走散心，也是解決另一種社會問題。

鼓勵長輩出外走走散心

高雄餐旅大學教授兼副校長劉喜臨表示，政府願意開發國內旅遊市場是好事，六十歲以上的退休族群確實有潛力，在年改以前，退休族群就是國內旅遊市場一大主力、佔三分之一市場。雖然年改上路後，不少人認為旅遊業會受影響，但換個角度想，退休族群如果可以趁此機會出來走走、放鬆心情，說不定解決另個社會問題。

劉喜臨表示，補助方案最重要的就是配套措施是否完整，觀光局應該思考什麼樣的產品內容才能符合退休族群的需求，甚至吸引他們走出來？此外，國內旅遊景點的樂齡友善設施是否到位？這是請退休族來為國內旅遊設施做整體檢視的好時機。

幫助旅遊業者開發潛力客群

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰認為，交通部這一系列的國內旅遊政策與過去補助單點旅遊最大的不同處在於，過去花蓮和南台灣補助，容易淪為哪裡有補助客源往哪裡跑，但這幾次的方案較有策略性、可以幫助旅遊業者開發潛力客群，一旦市場有不錯的產品出現，相信即便補助結束，旅客也會繼續買單。

劉喜臨也建議，針對退休族群市場開發，或許可以跳脫傳統國旅思維，他舉例，觀光局明年主打小鎮旅遊，可以帶旅客體驗尪仔標、跳格子等懷舊行程，勾起他們小時候的回憶，現在很多長輩多在都市生活，不妨可以安排焢窯、到澎湖石滬體驗捕魚、牽罟，回憶農村生活，也具有台灣本地旅遊特色。