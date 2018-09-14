路徑持續偏南…強颱山竹外圍環流仍強

2018-09-14

〔記者蕭玗欣、劉力仁／台北報導〕號稱「地表最強颱風」的山竹路徑持續南修，中央氣象局表示，颱風還有增強可能性，估暴風圈恐擴大到三百公里，但因路徑南修，預計颱風中心今晚會登陸呂宋島，掃過台灣南部海域，海上颱風警報預計延至今天白天發布，若路徑持續南偏甚至可能不發海警。但颱風外圍環流仍偏強，週六起台灣各地沿海空曠地區、離島要留意九到十一級強陣風。

颱風外圍環流靠近，昨在鵝鑾鼻已觀測到一．七米長浪，氣象局提醒，今天各地沿海都有長浪，已發布陸上強風特報，中部以北、東部、東南部、恆春半島、澎湖、金門和馬祖沿海地區都要留意八到十級強陣風。

山竹近中心最大風速仍維持在五十五公尺，七級暴風半徑二百八十公里。氣象局表示，颱風登陸呂宋島前強度還有增強機率，暴風圈恐擴大至三百公里，仍恐影響台灣南部海域。

週六至週日上半天影響最大

週六到週日上半天是山竹對台灣影響最劇烈的時刻，東部、恆春半島和屏東山區有大豪雨以上發生機會，中南部山區恐有大雨或豪雨，其他地方也有局部大雨，週六晚間到週日較大雨勢仍會持續。

氣象局預估，今天起到週日，東南部、屏東山區累積雨量最高可達六百毫米，東部、屏東平地和高雄山區上看五百毫米，東北部山區四百毫米。

至於台南以北地區受外圍環流沉降作用影響，可能有焚風；宜蘭、花蓮接近大潮注意值，若有強降雨，低窪地區民眾需注意。

此外，受颱風外圍下沉氣流影響，昨天西半部地區風速較弱，污染物累積，高雄楠梓、仁武等測站達「橘色提醒」等級，環保署提醒，今、明兩天受颱風風場影響，從竹苗一路到高屏的空品恐達「橘色提醒」等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5），另因日照較強，也可能生成臭氧，敏感族群需注意。