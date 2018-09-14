葉俊榮：全面檢討大學校長遴選制度

2018-09-14

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部長葉俊榮前天針對台大校長案要求重啟部分遴選，昨天他到監察院接受約詢時受訪強調，任何大學校長遴選要盡量做到周延，不要引起太多社會紛擾，教育部會對大學校長遴選制度全面性檢討。

監委仉桂美、王美玉調查陽明大學校長遴選案，今年三月糾正教育部；監委認為教育部未改善，因而昨天依「監察法」第廿五條規定，要求葉俊榮再到教委會接受「質問」。

葉俊榮昨在被監委「質問」兩小時後，會後受訪強調，昨沒參加行政院會，而來接受監委「質問」，就是尊重監察院。

葉指出，監委主要是針對陽明案的聘任，從糾正內容中進一步質問，這案雖是在他上任前已完成聘任，不過，他有做些後續了解，並針對校長當選人「相當教授」的遴選資格內涵和定義進行釐清，相關部門也向監委說明。

葉俊榮強調，未來會針對幾個大學校長遴選產生的爭議，負責任完整檢討，大學校長遴選要全面性檢討改善、盡量做到周延，不要引起太多社會紛擾；此外，整個高教也要往前走，他也在這基礎上跟監委說明，表示願意承擔檢討制度，檢討內容會再對外說明。

與會監委表示，仉桂美一連問了十四個問題，葉都沒正面回應，僅表示陽明校長遴選案是他上任前就決定的，而他任內一定會對校長遴選制度檢討改革。仉桂美則質疑，「為何台大校長沒獲聘？」教育部處理雙重標準，不過，有監委認為，昨天「質問」主題是陽明遴選案，並非台大案，不應把兩案扯在一起。

最後該委員會召集人蔡培村要求教育部對監委提問，兩週內提書面答覆。