綁約保母認同補助制 未簽約者今抗議

2018-09-14

〔記者林惠琴、林曉雲／台北報導〕準公共化政策上路以來，已有家長跟不簽約保母解約，改找簽約保母，部分不簽約業者預計今天向所在縣市政府遞交陳情書，痛批新制不合理，訴求回歸舊制補助機制。部分保母及私幼考慮家長希望獲取較多補助而簽約加入準公共化，但對於政府要限制兩年不能調價、私幼教保員調薪等條件仍有微詞，希望政府給予更多彈性。

高市褓姆協會理事長張美寧表示，今天台北、新北、桃園、台中、高雄均有保母會到各地市府「野餐」抗議，將遞交陳情書，呼籲廢除準公共化、回歸舊有機制。張美寧指出，準公共化改成補助家長，為何仍要保母綁約？契約不見得對保母有保障，不如維持舊制，政府直接加碼補助金額。

要求更多彈性、回歸舊制

台北市已簽約的陳姓保母則說，主要體諒讓家長可領到補助才簽約，否則教具、設備均是成本，規定兩年無法調價，不合理。

北市托嬰協會理事長侯美妗則說明，該會九成以上會員已與政府簽約，少數未簽約是開辦費太高，加入準公共化恐無法負荷賠本程度。還有些地方私托擔心一面被凍漲，另方面得調高員工薪資，也降低加入意願。

「這一局先幫忙！」侯美妗解釋，目前多數私托簽約主要考量家長需求，加上與市府長期合作，但設有價格上限等條件，可能讓費用較高、品質較佳業者不參與，未來業者也恐因補助一樣而減少創新性，未來可作不同評鑑而有差異化補貼。

不過，新北市林小姐則肯定新制，中央加上縣市補助，自己可月領八千元，大幅減輕負擔。賴小姐則說，對保母信任感很重要，若長期合作保母未入新制，也不因此換人。

另外，中華民國幼教聯合總會總會長何明德、中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣及全國各縣市四十個幼教協會昨發出聯名公開信，抨擊現行政策不公平也不正義，公幼、非營利、準公共化及私立幼園應受到一致對待，呼籲政府應推動全國一致補助政策，不如從簡，直接撥付育兒津貼給家長。