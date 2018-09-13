孩子答非所問 積液性中耳炎惹禍

2018-09-13

記者邱書昱／新北報導

6歲的萱萱（化名）平常口齒伶俐，但媽媽發現她最近答非所問，有時問答也沒有反應，帶她去看醫師後發現是「積液性中耳炎」，在鼻腔後方靠近耳咽管的腺樣體也出現過度增生現象，因此接受引流手術，恢復聽力。

台北慈濟耳鼻喉科醫師黃韻誠表示，中耳炎是孩童很常見的疾病，主要是因為耳咽管發育尚未成熟以及當兒童感冒時，細菌比較容易由鼻咽部的開口進入中耳腔，引發感染。

黃韻誠說，腺樣體位於鼻咽部耳咽管開口附近，過度增生肥大的腺樣體使細菌容易沾黏進入中耳。中耳與鼻黏膜一樣，都會分泌液體，一旦感染後，中耳產生的分泌物若無法即時排出，就會造成「積液性中耳炎」影響聽力。

「積液性中耳炎」的主要症狀包括：耳塞、耳悶、耳鳴、聽力損失等狀況。

顯微手術引流 助恢復聽力

黃韻誠指出，確診後可以透過顯微手術，在耳膜放置引流管，將耳內積水引出來，並將過度增生的腺樣體削薄。孩童術後當天就能恢復聽力，這種引流管大約半年到1年之間，會自行脫落至耳道外，置入洞口也會自行癒合。

黃韻誠提醒，家有幼童的父母，務必留意孩子的行為和聽力反應，若有反覆中耳炎，或與同年齡的孩子相比時，出現說話較不清楚，或是某些字的發音不正確，或看電視時音量要調得很大聲才聽得見等情況，應趕緊到醫院做聽力檢查。