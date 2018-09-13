月餅烤肉不利腸胃 搭配水果助消化

2018-09-13

記者林惠琴／台北報導

中秋節即將來臨，不少民眾會大啖各式內餡月餅，再加上賞月時的烤肉，飽嚐各種海陸食材，醫師提醒，高油、高鹽、高蛋白的飲食方式，容易造成腸胃不適，月餅與烤肉宜適量食用，最好再輔以富含膳食纖維與酵素的水果，以助消化。

亞東醫院家醫科主任陳志道指出，月餅屬於高熱量、高升糖指數的食物，容易引起血糖波動，提高罹患心血管疾病等代謝症候群風險，尤其是有三高、肥胖、慢性病患者，最好淺嚐即止；烤肉則通常會以大量蛋白質加上醬料，屬於高油、高鹽的食物，容易引起消化不良，出現胃脹氣、便秘或有害物質停滯體內等種種腸胃問題，吃多身體恐受不了！

陳志道說明，腸道是人體的第二個大腦，菌落的多元性與益生菌的比例，直接影響免疫、神經，以及內分泌系統。

陳志道指出，膳食纖維有助於腸道好菌生長，抑制壞菌，並且刺激腸胃蠕動、軟化糞便，增加排便順暢性，縮短廢物停留在體內的時間，緩解腸胃不適的症狀，因此中秋節在大吃月餅、烤肉之際，可以多補充富含膳食纖維的水果。舉例來說，以每100公克為基準，蔓越莓含4.6公克膳食纖維、石榴含4公克膳食纖維、奇異果含3公克膳食纖維，均屬於高膳食纖維的食物。

陳志道也提及，可以多吃富含天然酵素的水果，例如木瓜、奇異果、鳳梨，均含有不同的酵素，有助於促進高蛋白質食物消化，增加食物的營養吸收率，尤其與一般消化酶相比，奇異果的水果酵素對於蛋白質有很高的分解能力，可使胃部更快排空，緩解脹氣等症狀。