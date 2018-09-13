加強型居家血液透析 毒素清除更乾淨

2018-09-13

記者蔡淑媛／台中報導

36歲的曾姓工程師6年前因多囊腎病必須洗腎，但他在家腹膜透析4年後，出現洗腎效果差，水腫10多公斤且常覺得疲累，改為「加強型居家血液透析」，每週3天利用睡眠時洗腎，不僅毒素去除乾淨，不再水腫，且求子成功，腎病引起的高血壓也好轉，降血壓藥的劑量也減少。

需自行打針 且須有家人同住

中國醫學大學附設醫院腎臟科醫師黃秋錦指出，加強型居家血液透析是洗腎另一項選擇，可在家利用夜間睡覺時做血液透析8小時，比醫院洗腎時間多1倍，因時間較長、速度較慢，能加強去除患者體內的代謝物和水份，減少心臟負擔，預防心衰竭，可有效降低心血管併發症，是歐美日已推行多年的常規透析療法。

不過，中國附醫血液透析室主任郭慧亮提醒，健保雖有給付加強型血液透析，但租機器1個月要5000元，外加1000元的水電費，等於1個月要多花6000元的費用。病人也必須自己打針且家中要有同住的人，若是多重慢性病患還是在醫院洗腎較好。

多重慢性病患 仍宜在醫院洗腎

曾先生因家族性多囊腎病，導致雙腎腎功能喪失。他先在家腹膜透析，但效果愈來愈差，也影響精子品質，必須改用血液透析治療。

但曾先生因工作緣故，不方便到醫院洗腎，於是在2年多前改在家使用加強型居家血液透析，結果毒素洗得更乾淨，疲勞狀況也大幅改善，1年後做試管嬰兒也如願求子成功，降血壓藥也從原本每天吃3種，共6顆藥，改成2天吃1顆藥，如果他不說，外人根本看不出來他有洗腎。

31歲的吳小姐從10年前就開始洗腎，原本也是在家做腹膜透析，2年前改做加強型血液透析，精神和體力都改善。

黃秋錦指出，洗腎病友常因清除毒素不夠充分，併發高血壓和心衰竭，為了減少毒素產生，必須嚴格控制高蛋白飲食和飲水量。加強型血液透析可把毒素清除得更乾淨，清除效果優於傳統血液透析。