《謠言終結站》洗腎皮膚變黑？ 醫師：謠言勿信

2018-09-13

記者陳建志／台中報導

坊間傳聞「洗腎後，皮膚會越來越黑，且永遠不會恢復」，讓部分腎功能不佳需洗腎的民眾因此拒絕洗腎，但醫師直言，腎功能不佳者若未正常洗腎，體內會累積中大分子尿毒素，不僅皮膚感覺更暗沉、更容易變黑，且病情更嚴重。

未正常洗腎積尿毒 皮膚易黑

亞大醫院腎臟科主任周哲毅表示，門診中常碰到患者被告知需洗腎（血液透析）時，焦急詢問：「洗腎後，皮膚是不是會變很黑？如果『會』，我就不想洗了！」

周哲毅認為，民眾會有這種誤解，是因腎功能不佳的病人水分無法正常排出體外，出現水腫，會讓皮膚看起來光滑、白皙，洗腎後因水腫消失，而出現皮膚「又乾、又黑」的錯覺。

周哲毅表示，其實皮膚黑或白，主要和個人的體質有關，是人體上皮細胞黑色素分布情形造成，當上皮細胞黑色素集中時，皮膚會較白，反之當黑色素分散時，皮膚看起來較黑。而皮膚黑白是主觀認定，若想更正確判斷黑白，需由醫師透過皮膚色卡評測皮膚色號。

他強調，腎功能不佳的民眾，若未定期接受洗腎，因體內的中大分子毒素清除不完全，長期下來將造成皮膚感覺更暗沉、沒有光澤；只要定期接受洗腎，或者腎功能逐漸恢復，因體內中大分子毒素能順利排出，皮膚顏色就會慢慢恢復正常，因此千萬不要聽信謠言而排斥洗腎。

皮膚乾癢、龜裂 身體異常警訊

周哲毅也提醒民眾，皮膚若出現乾癢、龜裂、斑塊、皮下出血，或者變黃、變黑、變白的色素異常沉澱，都是身體出現異常的警訊，千萬不要輕忽，除了平時要重視皮膚的清潔與保養，一旦發現皮膚出現異常狀況，更要趕緊就醫釐清病因，以免延誤病情，讓症狀變嚴重。