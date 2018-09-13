海生館治癒 4海龜重回大海

2018-09-13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國立海生館最近治癒四隻肚子痛卡漁網的海龜，分別從牠們肚子裡取出塑膠袋碎片、水果網袋、橡皮筋等垃圾，其中以破碎的塑膠片占大多數。獸醫李宗賢提醒：「比起堅韌的傳統塑膠袋，號稱可分解的輕薄塑膠袋對海龜反而更危險！」減塑、無塑才是正確方向。

這四隻順利「出院」返回大海的海龜，分別來自雲嘉南地區沿海，因卡在漁網被漁民救起通報，經海巡單位送往海生館海龜收容中心，獸醫本以為都是卡網外傷，沒想到四隻海龜幾乎都無法進食，透過檢查發現，牠們都有嚴重腸道阻塞問題。

海龜收容中心獸醫李宗賢表示，海龜們腸道阻塞嚴重，透過藥物幫助排出後，發現糞便中都有人造物，包含水果網袋、塑膠袋、糖果包裝紙、橡皮筋、塑膠片；其中，塑膠片大多是輕薄型的塑膠袋碎片，日前瘋傳的塑膠吸管類，反而沒出現在海龜腹中。

李宗賢說，初步分解的塑膠袋碎片及碎塑膠，很容易混在海藻堆中，海龜大量誤食，造成腸道阻塞和消化不良而虛弱，導致死亡。

獸醫︰可分解塑膠袋更危險

受傷海龜吃下塑膠垃圾，凸顯海洋塑膠垃圾問題嚴重。海生館呼籲社會大眾確實進行垃圾分類及資源回收，以「自備、重複、少用」減少使用一次性的塑膠製品，如自備環保袋、環保餐具等，配合「限塑、減塑、無塑」，保護陷入危機的海洋生態環境。

海龜收容中心指出，海龜受難通報數逐年上升，從二○一五年一二六起、二○一六年一九三起，到二○一七年的二一○起，今年截至九月已有一二○起，通報數字逐年增加，顯示民眾對海洋保育意識的提升及關注。