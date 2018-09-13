499之亂後…新iPhone「空機比較好賣」

2018-09-13

〔記者楊綿傑／台北報導〕果粉引頸期盼！蘋果在台灣時間今天凌晨舉行新產品發表會，發表包括新一代iPhone、Apple Watch等，一般預期台灣可能在九月廿一日首波開賣地區行列。至於民眾關心的費率問題，國內電信三雄均不願透露細節。

部分人士評估，國內歷經「四九九之亂」的電信資費降價競爭大戰，就算蘋果新機價格居高不下，綁號購機資費恐很難回到千元以上；但也有3C專家認為，新機重點在於觀察其容量及功能應用提升，電信業者應該還是會維持高資費。

點子生活網站總編莊英群表示，其實近期手機發展已經越來越小，對新的功能沒有太多期待，若是功能應用面可以多元豐富，或ＡＲ應用可以在遊戲中實現，會是亮點。

在費率方面，莊英群指出，隨著應用面增廣，一定會有512GB容量，甚至1TB也可能出現，新的iPhone空機512GB可能要兩萬五以上，1TB很可能要到三萬五。

外界傳言，電信業者可能會將資費從一三九九元吃到飽，下殺到九九九元吃到飽，月租費四九九元的客戶能不付違約金無痛升級九九九元。但莊英群認為可能性不高，評估這次應是空機賣得比較好。

針對新款手機何時會在台灣開賣？又會有怎麼樣的費率方案？電信三雄目前都三緘其口。遠傳及台灣大異口同聲表示，要等到蘋果新品發表完，才會接獲相關訊息；中華電信也說，要等蘋果發布開賣，才會向消費者公告銷售訊息。

新機名稱傳為XS、XS Max、Xr

至於新機名稱，外媒報導蘋果官網在發表會開始前，洩漏了新手機名稱是iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone Xr。iPhone Xr應是配備六．一吋ＬＣＤ（液晶顯示器）螢幕的較低價機款。

此外，隨著手機使用越來越講求品質速度，3G服務將於今年底終止，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨日盤點，截至八月底，尚未同意移轉換約之實質3G用戶數為一百萬八○九八戶，相關用戶數已大幅下降超過八成。ＮＣＣ仍持續要求業者推出平順移轉的資費方案，呼籲未轉約的民眾配合相關方案。