「與曹興誠對弈」 才子校長為清大募千萬

2018-09-13

〔記者洪美秀／新竹報導〕生於一九三二年的沈君山，是知名物理學家，也是橋牌國手、圍棋高段、作家，更擅書法，而有「才子」美譽。

沈君山在美國馬里蘭大學取得物理博士學位後，曾在普林斯頓大學、美國太空總署太空研究所進行研究，並在普度大學執教。一九五六年清大在台復校時，沈君山即擔任梅貽琦校長的助理和吳大猷教授的助教，是當時清大四位專職人員之一。一九七三年返國後，擔任清大理學院院長等職務，讓清大由理工大學，發展為注重通識且兼具人文氣息的頂尖完全大學。

沈君山曾短暫入閣出任政務委員，對民主發展及兩岸關係有獨特的貢獻。尤其一九八○年代，台灣仍處於戒嚴時期，沈君山即溝通朝野，保釋林義雄等因美麗島事件繫獄人士。

退休後，沈君山仍居於幽靜的清華校園，二○○六年曾留手書表示，「余自一九五六年與清華結緣，一九七三年長期返台，迄今已卅三年，以後亦不會離開清華園，故對新竹清華有特殊感情，擬捐助奕園。」

只是不久後，沈君山即因再度中風而不省人事，最後由家人代捐出沈君山在美的退休金，終於在二○一三年建成奕園。

沈君山也曾以棋藝為清大募款千萬傳為美談。一九九五年以工商界領袖為主體的「清華之友」在清華商談為學校募款事宜，當時聯電董事長曹興誠向沈君山挑戰下棋，約定贏一個子捐一萬元。沈君山以為一萬元是台幣，後來才弄清楚是美金計價，最後為清華募得台幣一千五百萬元。