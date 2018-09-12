用電腦種菜！ 無毒紅薑黃提高5倍薑黃素

2018-09-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕用電腦來種菜嘛ㄟ通！交大生科系副教授陳文亮帶領團隊利用無毒智慧農業系統栽種的「紅薑黃」，不僅薑黃素含量是一般的五倍，透過土壤、水分和病蟲害、肥料等系統控制，讓原本需「種一年休三年」的薑黃，可年年栽種，且透過新萃取技術可取得較一般薑黃多五倍的薑黃素；這款「博士種的」紅薑黃，今年已有一．五公噸的收成，明年還能提高產能達三．五噸。

陳文亮團隊研發智慧感測器 發現蟲害

陳文亮與副校長林一平跨領域合作，將農產品生產以科技方式控管，透過「 AgriTalk」平台，利用感測器獲取各項生物與環境數據，精準調控蟲害、病害、土壤肥力、水分、光照、溫度等六種農業常見問題，再透過手機瀏覽器即時了解並改善農作物生長情形。例如：土壤肥料不足時就給予灌溉或噴灑害蟲抑制劑、開關驅蟲照明燈或施用有機液肥等。

這項無毒農業系統更可利用區塊鏈技術，建立符合國際植物藥優良與採收標準（GACP）的生產履歷，確保安全性、有效性。

種1年休3年 轉為年年栽種

陳文亮說，台灣農業要朝向高經濟作物，就要透過高科技系統協助，薑黃因其具「抗發炎」功效，已被廣泛栽種及萃取，但以往農民多有「種一年休三年」迷思，透過研發團隊這套智慧農業系統，不僅可年年栽種，種出紅薑黃取得薑黃素可比一般含量高出五倍。未來更可利用智慧系統，栽種丹參、黃耆、田七等其他作物。

陳文亮說，交大這項智慧農業系統獲科技部支持，產出的紅薑黃粉也獲檢測無農藥殘留、無磷化物及無重金屬含量，今年會在竹科車庫餐廳義賣，所得全數捐給弱勢團體。