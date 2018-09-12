慢遊台灣部落、農村 入境旅遊業績翻倍

2018-09-12

〔記者陳宜加／台北報導〕航空公司搶攻港澳、日韓旅客來台市場，國內旅行社也強化接待能量，發展台灣各地深度體驗遊程，不再侷限都會區。旅遊業者將不同行程碎片化、零件化，旅客自由組合，玩得更盡興。

國內旅行社龍頭之一的雄獅旅遊，出境旅遊占營收比重八至九成，但近年積極發展入境旅遊，今年上半年營收翻倍成長，突破二．四億元，旗下寶獅旅行社、雄保旅遊，專攻港澳、日本、東南亞旅客來台市場。

寶獅旅行社總經理黃信川表示，三個主要策略包含高端團、獎勵旅遊、電子票券等，客製化整合台灣各地深度遊程，預計規劃十個地區，包括台東、苗栗、南投等，今年底前將推出澎湖七美、屏東恆春、台南。

據了解，雄獅近期將攜手國際信用卡組織與外商銀行聯合行銷，推廣高端團給海外客戶；今年七月推出「台灣心故事」系列深度體驗台灣在地文化，首波與華信航空攜手台東深度旅遊，鎖定港澳、東南亞客群。

黃信川表示，國內現有約三七○○家旅行社，若專攻範圍過大，反而無法深入。過去旅遊產品配合客戶需求，如今主動銷售客製化產品。例如台東擁有豐富自然景觀、部落文化，行程從產地到餐桌，體驗魚貨競標、自然農法菜園採菜、原民部落手作捲菸等。

易遊網則推出多項「零件型」產品，包含交通、食宿與票券，提供旅客自由選配，均朝客製化方向。五福旅遊指出，深入、體驗式產品為業者最大優勢，結合交通、食宿，完整串接旅程。