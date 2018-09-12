iPhone傳推3新機 速率、效能升級

2018-09-12

記者黃敬淳／專題報導

蘋果公司將在台灣時間十三日凌晨一點舉行秋季新品發表會，預計將揭曉蘋果的新一代iPhone。有媒體、分析師更預測，蘋果將宣布一次改版iPhone在內的旗下四大產品線，備受全球關注。

各方預測，這次將介紹三款新iPhone，外型延續iPhone X設計，可望改以「尺寸」區別，各為5.8 吋、6.1吋和6.5吋；至於主要功能，將具備Face ID臉部辨識及窄邊框設計。其中5.8吋和6.5吋機型，則會採用 OLED面板。

《路透》報導預測，今年新iPhone升級重點不是外型，而是速率、效能與相機功能的提升。天風證券研究與策略部副總監郭明錤則出報告，認為6.1吋iPhone定價將較平價，可能與目前iPhone 8相當，但5.8吋、6.5吋定價三萬元以上的可能性極高。

至於新機名稱，市場傳出將稱iPhone XS或iPhone XS Max（或稱「Plus」），顏色可能主打金、灰、黑；甚至有科技網站認為會直接稱為「iPhone」。

iPad Pro、MacBook也大幅改款？

Apple Watch Series 4的新穿戴手錶，預測是另一焦點。市場預計蘋果可能首度改版Apple Watch外觀，螢幕可能透過窄邊框設計增大15%。其GPS定位有望改善，並換上新一代處理器，也可能具備更先進的心率偵測功能。

去年有消息稱Apple Watch將加入血糖偵測功能，但《紐約時報》挖掘內幕報導，穿戴裝置要整合血糖感測恐得再等幾年。

科技網站《9to5Mac》曾經爆料，iPad Pro將改用窄邊框設計，並換掉Touch ID指紋感測，改採用Face ID臉孔辨識。MacBook系列則有望換上第8代 Intel Core處理器。還有預估蘋果可能加入平價版的新MacBook來主打學生市場。

延宕1年 無線充電板可望開賣

蘋果也可能宣佈作業系統iOS 12、macOS Mojave、watchOS 5與tvOS 12的推出時間。另外，雖然摩根士丹利分析師報告分析，沒把握蘋果會上線已延宕一年的無線充電板「AirPower」，但《路透》認為蘋果即將宣佈這款產品的售價與開賣時間，果粉可期待。