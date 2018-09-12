國防大學爆發10人群聚感染A流感

2018-09-12

〔記者林惠琴、涂鉅旻、鄭淑婷、陳昀／綜合報導〕我國軍官重點養成學校國防大學，爆發流感群聚感染，一名潘姓上校在九月五日身體不適到醫務所就診、轉診後，確診為Ａ型流感，但當日陪同就醫人員和在大禮堂集體上課的鄰座學員也陸續出現症狀，考量Ａ型流感有七天潛伏期，校方從十日起停課三天因應，只要不再新增個案，十三日就能恢復正常上課。

10日起停課三天因應

國防大學昨表示，潘姓上校九月五日在醫務所就診後，轉送至國軍桃園醫院快篩，確診為Ａ型流感，當日陪同就醫的人員和在大禮堂集體上課的座位前方學員，亦出現身體不適情形，隨後亦確診為Ａ型流感，校方安排確診者居家隔離，並要求全體人員戴口罩消毒教室、寢室與公共生活區域，目前疫情已獲得控制。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，經了解，共十人在九月五日至十日陸續出現症狀，流感快篩呈陽性，推測可能一人染病後未休息，導致群聚感染，提醒最好落實生病不上課、不上班的原則，並勤洗手、注意環境通風。

莊人祥指出，軍隊為團體住宿生活，吃飯、睡覺都在一起，不時待在人員密集的空間，估計可能一人感染後，仍照往常一般活動、與他人頻繁接觸，造成周圍的人也遭到感染，進而出現群聚感染。

台灣一年四季均有流感病例發生，但仍以秋、冬季較容易流行，從十月開始逐漸升溫，十二月至隔年一、二月份進入高峰，三月逐漸下降；今年公費流感疫苗預計十月十五日開打，符合資格民眾接種可產生保護力。

根據疾管署統計，二○一六年、二○一七年分別有二○八四例、一三五九例流感重症，今年截至目前則有九二五例流感重症，其中一五八例死亡。