登革熱4型齊現 交叉感染恐致命

2018-09-12

〔記者林惠琴、王俊忠、蔡淑媛、賴筱桐／綜合報導〕衛福部疾管署昨公布國內新增五例本土登革熱，其中，台南市出現當地今年首例，累計全台已有八縣市出現病例，且病毒型別罕見從第一型到第四型均有，若發生跨型別交叉感染，可能造成登革出血熱，嚴重恐致命！

新增5例 台南出現首例

根據疾管署資料，台南市今年首例個案是南區明亮里七十八歲女性，九月八日發病，潛伏期間活動史多於住家附近，確診第四型登革熱，感染源待釐清。

台南市登革熱防治中心主任陳怡表示，明亮里病例無出國旅遊史，也無其他縣市活動史，主要活動範圍在住家周圍、鹽埕市場及利南街黃昏市場。登革熱防治中心在十日上午接獲醫院通報，將檢體送到衛生局檢驗中心檢驗，於當晚九點半確診，基因型別為登革熱第四型。

新北市新增一例個案為新莊區民全里六十多歲男性，九月八日發病，發病前活動史以住家與瓊林里菜園為主，研判感染與瓊林里菜園相關。

台中市新增三例個案則為兩男一女，介於十多歲至四十多歲，陸續於八月三十日至九月七日發病，包含一例大里區個案居住於疫情熱區，一例南區個案為先前確診個案同住家人，一例北屯區個案為先前確診個案的同事。

台中市衛生局十日也針對大里區東興里民眾拒絕防疫人員進宅噴藥消毒，開出首張拒噴藥罰單，依傳染病防治法開罰六萬元。

疾管署副署長莊人祥提及，以往國內登革熱疫情以單一病毒型別為主，常見第一型與第二型，但今年罕見多縣市發生不同型別，像是新北市出現第二型、台中市與彰化縣是第一型、高雄市為第三型，台南市則是第四型，研判可能與國人出國旅遊、外籍旅客來台增加，提高傳染病跨國風險，加上近期天氣高溫多雨，未及時清理病媒蚊孳生源，也提升傳播機會。

加強防治跨型別感染

依過去經驗，登革熱第三、四型病毒較不會引起大流行，但莊人祥指出，目前多縣市發生不同型別，若跨型別交叉感染，可能引起登革出血熱，嚴重恐致命，會加強防治，避免出現跨縣市、跨型別感染。