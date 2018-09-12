蔬菜平均批發價43.8元 今年最高點

2018-09-12

〔記者吳欣恬／台北報導〕昨天台北農產運銷公司蔬菜平均批發價每公斤四十三．八元，來到今年菜價的最高點。農糧署認為，昨日菜價上漲，應是前一日休市，昨日開市承銷買氣旺，此外，山竹颱風來勢洶洶，承銷也會增加購貯高麗菜等耐儲藏的蔬菜因應。

農糧署副署長蘇茂祥表示，每年九、十月因氣溫高又有颱風，不利蔬菜生長，是一年中菜價最高時期，今年在八二三豪雨前，菜價一直低於平均，目前是接近過去五年的平均價，且市場供應充足，尚無需釋出庫存冷藏蔬菜，會密切注意颱風動態，監控菜價變化。

根據資料，蔬菜供應量一四七四噸，比上週日一二八一噸增加一成五；但葉菜類價格平均卻有超過一成增幅，其中小白菜每公斤平均四十七．四元，比上週日漲十八％，青江菜平均五十七．八元，也比上週日上漲十五％。

復耕葉菜陸續收成 價格會回穩

農糧署表示，八二三豪雨後，空心菜供應量已回穩，昨日均價五十二．六元，比上週日下滑二％，其他復耕的短期葉菜類也將於本週陸續收成，價格會更回穩。

瓜果類因為花被雨打掉，恢復供應至少需兩、三週，目前絲瓜主產區南投魚池、國姓、嘉義中埔、高屏部分地區已逐步恢復供應，九月下旬加上雲林斗南、林內地區，應能盛產供應。但苦瓜因嘉義產區受損嚴重、彰化產區天氣持續陰雨，預計九月下旬才能陸續恢復供應。