強颱山竹進逼 週六擦過東屏／週四若北轉 全台將有明顯雨勢

〔記者蕭玗欣／台北報導〕強颱山竹週末擾台，恆春半島、東半部首當其衝！
專家：可能是今年西太平洋最強颱風
山竹颱風昨晨八點增強為強烈颱風，氣象專家彭啟明表示，週四到週六可能是山竹強度最顛峰的時間，有機會成為今年西太平洋最強颱風；中央氣象局也表示，山竹颱風未來路徑海水熱含量高，還有持續增強空間，週五白天可能發布海警，週五晚間起東半部及恆春半島將感受明顯風雨，颱風週六最靠近台灣，包括恆春半島、宜花東、基隆及大台北東側都要留意風雨來襲。
而原位於巴士海峽附近的熱帶性低氣壓，也在昨晨八點增強為今年第二十三號颱風百里嘉，但因已逐漸遠離台灣，預估其暴風圈不會對台灣附近海面構成威脅，氣象局未發布海上颱風警報。
氣象局表示，強颱山竹目前位於台灣東南東方兩千兩百公里海面上，時速廿三公里，近中心最大風速五十三公尺／秒，相當於十六級風，暴風圈半徑兩百五十公里，正持續朝西、往巴士海峽方向前進，目前預估暴風圈週六恐擦過台灣東南部陸地，週五上半天有機會發布海上颱風警報。
預報員劉沛滕說，山竹週四以前都會朝西邊前進，週四過後會開始北轉，若北轉角度大、往台灣靠近，全台都會有明顯雨勢，若往南偏，僅東半部及恆春半島風雨會比較明顯。
週五發海警 東部、恆春半島戒備
彭啟明說，依照歐洲中期預報中心最新模擬，山竹颱風週六上午中心在位於台灣南方約三百多公里的海面上，台灣南部陸地可能在暴風圈擦邊的邊緣，民眾還是要提高警覺。受颱風外圍影響，週三起就要注意東半部外海可能發生的長浪。
氣象局表示，目前預估山竹颱風週六將以通過巴士海峽、靠近呂宋島的路徑經過台灣的機率最大。週五晚間起，恆春半島及東部地區就會有明顯雨勢，氣象局週五上半天有機會發布海上颱風警報，週六一整天是颱風影響最劇烈的時間，包括恆春半島、宜花東、基隆及大台北東側都要嚴加戒備，預估週日上半天山竹逐漸遠離，雨勢也會逐漸趨緩。