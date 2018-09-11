星宇航空運籌中心動土 估10年內招8千員工

2018-09-11

〔記者陳宜加、朱沛雄／綜合報導〕星宇航空準備於一○九年開航，運籌中心昨日在桃園機場旁遠雄自由貿易港區動土，其位處桃園航空城「蛋黃區」，距離桃園機場僅六百公尺；未來將由第一線單位進駐，包含機師、空服員、維修、地勤等，規劃十年內招募至少八千名員工，預估衍生將可增加六萬個相關就業機會。

星宇運籌中心占地二三四○坪，預計一○九年七月完工；規劃地上十層、地下兩層，樓地板總面積近一．六萬坪。星宇公關長聶國維表示，倉儲、維修將於機場管制區內辦理，目前已向桃機公司租用倉庫，置放飛機零組件。

他說，運籌中心除由第一線單位進駐，也將作為訓練用，明年初開始招募機師、空服員與地勤人員，初期仍於內湖總部訓練，待運籌中心落成後移至桃園。未來也將作為空服員報到中心，由接駁車接駁至機場。

運籌中心將引進先進訓練設施，包含全動態模擬機、服務訓練模擬艙、緊急程序訓練模擬艙、滅火訓練模擬艙、艙門訓練器與各式訓練教室，預估未來每年可訓練二五○○名空地勤人員投入第一線。星宇董事長張國煒表示，運籌中心將執行最高規格訓練，培養專業航空人才，維護飛航安全。

張國煒也坦言，航空同業「夾殺是一定有的」，但秉持信念往前走，問題將迎刃而解，這樣的處境也很「勵志」，畢竟有困難才懂得珍惜。