圓山轉虧為盈 營收創15年新高

2018-09-11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕經營超過一甲子的圓山大飯店昨舉行董事長交接典禮，原任張學舜正式卸下董事長一職。張學舜二○一六年九月接任，當時因其未具飯店專業而一度引發外界議論，後來張在兩年內開拓日韓、英國客源，將泳池池畔開發為戶外式婚禮場地，吸引年輕客群，成功讓台北圓山轉虧為盈，去年營收達十二．八億，創下十五年來最高紀錄。

圓山大飯店隸屬於財團法人敦睦聯誼會，由交通部觀光局管轄，當初為招待外國元首及政要而成立。由於捐助成立的捐款人多為政府官員，歷屆董事長幾乎都是由中央指派。

過去十多年，圓山飯店平均每年虧損百萬至千萬不等。張學舜接任時，恰好面臨中國觀光客嚴重衰退，住房率下滑的時候，他要求業務團隊積極拓展日本、韓國和英國市場，並擴大和線上訂房平台合作模式，吸引自由行旅客來圓山住宿，去年平均房價仍超過四千元，住房率增加六十七％。

張學舜也發揮圓山先天優勢，打造為華人過年第一品牌，光是今年除夕到大年初五住房率達九成六。

近年來進駐台灣的國際飯店如雨後春筍般冒出，圓山找來國際級藝術大師凌宗勇在大廳擺設花藝和植物，還將圓山聯誼會的泳池池畔開發成戶外式婚禮場地，開發圓山飯店多元面向。

對於高雄圓山，張學舜則重新定位為莊園式渡假飯店，興建連接到澄清湖的木棧道，不僅讓沒落的澄清湖景區有了新客源，也吸引遊客到圓山飯店喝下午茶、住宿，創造雙贏效果。

此外，高雄圓山飯店也不再續租休閒中心用地，而將休閒中心內原本設施移置館內，每年就省下了四千多萬元。