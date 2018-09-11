代理圓山飯店董座 王國材點3把火

2018-09-11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕圓山大飯店昨舉行第十五屆董事長交接典禮，原任張學舜將圓山董事長一職交由交通部政次王國材代理。王國材表示，未來他在圓山有三件重要事情要做，包括解決台北和高雄圓山轉乘接駁不便的問題、透過數位行銷重新包裝圓山形象，以及強化俄羅斯國際旅遊市場並推出八千元套裝行程吸引國旅市場。

接駁車、數位行銷、強化俄國市場

王國材表示，台北和高雄圓山的接駁問題，圓山飯店公共運輸不便是旅客最常反映的問題，他將與高雄市政府討論電動公車接駁衛武營捷運站的可行性，並在台北圓山捷運站設立接駁車站牌，方便旅客到飯店消費。

至於圓山形象轉型，王國材說，圓山有很多歷史文化，但需要新的行銷手段；將透過AI和大數據分析旅客喜好，吸引更多國際及年輕觀光客入住。

強化俄羅斯及國民旅遊市場方面，王國材說，俄羅斯有一．四億人口，每年有四千萬名旅客出境，到台灣的不到一萬，是具有潛力的市場。圓山飯店和俄羅斯有很好連結，因為已故總統蔣經國的夫人蔣方良就是俄羅斯人，今年將至少有四團俄羅斯團來台踩線時，就會融入圓山飯店的歷史地位與豐富故事。

規劃8千元國旅套裝行程

王國材強調，每年國內有高達一．八億出遊人次，國旅卡又有八千元需消費在觀光產業，因此正規劃推動圓山住宿旅遊的八千元國旅套裝行程，希望吸引國旅卡使用者。

已接任一○一董座的張學舜則表達對圓山飯店同仁的感謝，他說，圓山即將在這個月迎接俄羅斯踩線團，這是台灣觀光發展一大步，相信未來圓山能更統合交通部和觀光業界資源，迎接觀光史上重要篇章。