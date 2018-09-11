防中國非洲豬瘟 18件肉製品闖關挨罰

2018-09-11

檢疫犬至海關聞違禁品

〔記者吳欣恬／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情持續延燒，國人自中國違規攜帶肉製品事件也不斷發生，九月一日至九日就有十八件，皆為熟食，均以違反「動物傳染病防治條例」開罰三千元。為進一步防堵疫情，防檢局機動調整米格魯檢疫犬的作業方式；過去檢疫犬只在行李轉盤找違禁品，但因旅客還未通關，就算找到，只要詢問後承認就不能開罰。現在檢疫犬除了行李轉盤，也在海關作業，一發現就開罰，若是夾帶生鮮肉品，更將處以最高罰鍰一．五萬元。

除了旅客回國的行李可能夾帶肉製品，還包括快遞貨運。中國非洲豬瘟疫情爆發前，有兩件空運中國生排骨和生豬肉遭查獲，各被開罰十九萬元，這兩件都是貨運承攬業者所為，且是累犯。但因為發生在八月三日中國非洲豬瘟首例疫情爆發前，未涉及刑責。但九月查獲一件空運入境的中國香腸，算是走私查緝案，已移送檢調法辦，若被起訴並判刑，除了罰金以外還可能涉及七年以下刑責。

已檢測22件 均為陰性

防檢局抽驗旅客違規攜入的中國肉製品增至五十一件，已完成檢測的廿二件，均為陰性。

農委會防檢局副局長施泰華表示，台灣有不少東南亞新移民、中國籍新移民，返鄉探親時，東南亞籍新移民會帶類似鴨仔蛋等產品回台；中國因為班機班次較多、交流更頻繁，帶回的產品種類更多元；還有台灣的阿公阿嬤參加的進香團、旅行團，會帶肉類製品。統計旅客自外國攜帶肉製品回台的案件，來自中國的占一半以上，去年即多達六○九件，包括生肉、香腸、臘腸、水餃、燕餃、肉圓等，尤其是進香團、中國籍配偶，查獲案件最多。

去年攜入肉製品 中國占逾半

防檢局表示，現階段只能請陸委會協助多宣導；此外，國人進出大陸會以簡訊提醒，防疫工作緊繃，國人須多留心配合。