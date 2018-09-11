北海劣油案二審逆轉！負責人夫妻無罪

2018-09-11

一審分判4年6月、4年徒刑

〔記者王俊忠、葛祐豪／綜合報導〕二○一四年爆發的北海油脂公司涉嫌以低劣飼料用油混製成食用豬油案，公司負責人呂青協、呂黃麗華夫婦一審分別被判四年六月、四年徒刑。但案子上訴二審，台南高分院合議庭以證人證詞可信度不高，被告買的「皮碎油（製作豬皮革前刮取的皮下油脂）」來源是健康、無病豬隻，比對數量也未發現北海使用飼料油，昨天改判呂氏夫妻兩人無罪，全案大逆轉。

該案仍可上訴，台南高分檢表示，待檢察官收到判決書後會研究提出上訴。代為提起團體訴訟的台灣消保會副秘書長徐邦瀚表示尊重法院判決，但「判決結果不合理，無法接受」！

消保會：不合理 檢擬上訴

台南地檢署在起訴書指出，協慶公司、北海油脂公司負責人呂青協、呂黃麗華夫婦，涉嫌指示員工把飼料油、牛油、皮碎油，混攙入公司自行榨取的粗油，精製假冒成可供人食用的豬油，在國內及香港地區販售，獲取龐大不法利益。

台南地院二○一六年依詐欺罪、違反食安法等罪，分判兩人四年六月及四年徒刑，經上訴到二審，台南高分院合議庭昨下午宣判，原判決關於有罪部分均撤銷；協慶公司、北海油脂公司及呂黃麗華、呂青協均逆轉獲判無罪。

「所用皮碎油來源非病豬」

二審判決指出，檢察官及一審主要依一名資淺員工證人證詞，認定被告等曾指示抽取飼料油，攪拌自行榨取的粗油後製造食用油。但合議庭調查後認為證人對打油、輸油，甚至油槽內的油品來源、種類並不清楚，懷疑證詞是否屬實。另比對數量後，發現北海並沒有將自行進口的飼料油及牛油混製成食用豬油。

判決指出，依國家標準，食用豬油的品質檢驗規範，僅需健康、無病的豬屠體熬製成的豬脂產品，即為合法許可，被告所買的皮碎油，是以健康、無病豬隻的豬皮上油脂作為熬製食用豬油原料，並非不可供人食用的油脂，應認定符合法律規範，不能科處罪刑。

台灣消保會委託律師許仲盛表示，此判決結果會影響其他團訟，將針對認定呂青協、呂黃麗華夫婦無罪的理由，再提出對消費者更有利的說明與證據。