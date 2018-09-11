興大期刊編委 赫見中共黨委書記閻鳳橋

2018-09-11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕有民眾投訴，指中興大學一項期刊編輯委員竟有中共黨委書記閻鳳橋，直呼誇張。興大澄清，去年因有人推薦，確有邀北京大學教授閻鳳橋擔任期刊編委及顧問，當時並不清楚他另有黨委書記身分；今年更新編委資歷時，工讀生不察，將最新資料更新後上傳，校方上週發現不妥，除更改網頁資料，昨也緊急開會決議中止其相關職務。未來會更嚴謹審查，避免類似狀況再發生。

有民眾向本報投訴，指近來撰寫論文進行文獻蒐集，竟在中興大學「教育科學期刊」網站上，赫見期刊編輯委員閻鳳橋的職銜明白標示「北京大學教育學院教授暨黨委書記」，直呼誇張。

興大指出，教科期刊每年出刊兩次，聘有國內教育相關專業學者擔任編輯顧問及委員，兩年一任，屬無給職。去年有校外委員推薦北大教授閻鳳橋，建議可聘為顧問及委員以強化編輯陣容，並提升期刊能見度，經審議後發現其在教育政策與管理領域有不少學術研究，以郵件邀請閻鳳橋同意加入編委名單。

已移除網頁 決議中止閻的職務

興大指出，當時並不清楚閻鳳橋另兼任北大教育學院黨委書記，而閻鳳橋擔任期刊編委與顧問以來，尚未實際參與編輯運作。上週五發現該項資歷後察覺不妥，已先自網頁移除，昨更開會討論適切性，決議中止閻鳳橋的職務，未來在聘任編委及顧問時會更嚴謹。