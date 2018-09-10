登革熱破百 謠傳個案死亡可重罰50萬

2018-09-10

〔記者林惠琴、蘇孟娟／綜合報導〕本土登革熱群聚感染擴大！疾管署昨公布國內新增十例，包含台中市六例、彰化縣三例、高雄市一例，累計今年本土登革熱已達到一○二例。另外，近期出現登革熱已有死亡個案的傳言，疾管署強調是謠言。

中市新增6例 均在疫情熱區

疾管署副署長莊人祥表示，台中市新增六例個案，分別為南區兩例，霧峰區、太平區、北區、大里區各一例，病例集中於特定疫情熱區。南區個案均居住德義里，已列為高風險里別；霧峰區個案居住萬豐里，為日前該區確診個案同住家人；北區個案居住錦洲里，與之前該區確診兩例建德里個案具地緣相關性；大里區、太平區個案居住於祥興里、新光里，均為疫情熱區。

彰化3例、高雄1例群聚感染

彰化縣新增三例個案均為員林市國中生，八月底曾至學校，之後陸續出現症狀，研判為學校感染，該起校園群聚感染已四人確診。彰化縣政府已派防疫人員前往校園周邊清除孳生源與噴藥。

高雄市新增一例，則是居住鳳山區，為日前該市確診個案在旗津區中洲里工作地的接觸者，研判為工作地感染，該起群聚感染已三人確診。高雄市政府持續加強孳生源清除與噴藥，且每日對中洲渡輪站往來民眾及遊客進行體溫量測與衛教。

今年本土登革熱共計一○二例，為近十年同期第三低，台中市五十六例最嚴重，其次是新北市卅一例、高雄市六例、彰化縣四例、台北市與嘉義縣各兩例、桃園市一例。

對於登革熱死亡個案謠言，莊人祥強調，今年尚無登革熱死亡病例。中市衛生局指出，已移由警方偵辦，鎖定可能行為人，一旦查出對象，將依傳染病防治法規定，散布有關傳染病疫情的謠言，或者傳播不實流行疫情消息者，最高可科五十萬元罰金。另外，依社會秩序維護法，得處三日以下拘留或三萬塊以下罰鍰，提醒民眾避免觸法受罰。