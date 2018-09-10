亞培下架264萬罐 小安素也傳結塊

2018-09-10

〔記者林惠琴、周彥妤／台北報導〕亞培「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」、「愛美力HN」等六項產品因品質瑕疵，衛福部食藥署要求昨日下午五點前完成預防性下架、累計下架逾二六四萬罐，並要求亞培公司一週內提出檢討報告，待抽驗結果出爐後，再決定下架產品後續處置。另外，亞培糖尿病患者專用的「葡勝納」、孩童專用的「小安素」，也有民眾反映出現結塊等情形，北市衛生局已展開調查。

亞培一週內須提檢討報告

亞培公司昨赴食藥署說明，食藥署副組長魏任廷表示，亞培主要針對下架情形與品質管控進行說明。其中，亞培承諾六項產品在昨日完成預防性下架，累計已下架二六四萬四九三九罐。

對於產品出現結塊等品質控管問題，亞培解釋，均為進口貨，但原廠在出貨前均有一定把關程序，為何會出包？正在釐清原因，食藥署要求亞培一週內提出檢討報告。

魏任廷強調，對亞培公司六項產品已進行抽驗，若確定有變質、腐敗等情形，依食安法將可處六萬元至兩億元罰鍰，且相關產品要銷毀；若結果為符合標準，則會再審視製程與其他條件評估後續處置方式。

台北市政府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理說明，昨日下午五時起，衛生局在北市通路、賣場、藥局展開抽查，確認是否完全下架，也會針對亞培生產的廿五項產品逐一審查，檢視產品安全。目前尚未將「葡勝納」列為異常，亦無接獲具體客訴。至於「小安素」則在調查中。

食藥署提醒，若消費者有疑慮，或是發現相關產品有問題，可洽各縣市衛生局，或是撥打亞培公司消費者服務電話︰0800-036688。