強降雨難料 氣象App即時掌握訊息

2018-09-10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕北台灣過去兩天逢瞬間強降雨，造成多處地區短暫淹水，中央氣象局和氣象專家都指出，近年來瞬間降雨的暴雨次數有增加趨勢，但目前預報只能在前一天提醒大範圍的降雨趨勢，至於短時強降雨只能提前一兩個小時預警。專家提醒，民眾不能單靠前一天的氣象預報為準，最好透過氣象預報或水利署App即時掌握情況，提前做好應對。

短時強降雨 只能提前一、兩小時預警

氣象局預報中心主任呂國臣表示，目前在預報上只能判斷強降雨發生機會大不大，無法在前幾天就預知強降雨準確發生時間、地點。氣象局通常會在一週預報內提醒大範圍的降雨趨勢，當強降雨或瞬間大雨發生當下，氣象局若判斷累積雨量可能致災，只能以簡訊或天氣警特報方式提醒民眾。此外，民眾也可在氣象局網站的十分鐘雨量統計，了解所在位置目前的降雨趨勢。

氣象專家彭啟明也指出，政府間氣候變遷小組（IPCC）最新報告也警告，全球極端暴雨次數增加，這類短時間的天氣變化，只靠前一天的天氣預報是無法預防或預告，他建議民眾下載天氣相關及水利署App或更新天氣預報社群臉書，當自己位於氣象局預報隔天可能出現大雨的區域，就能隨時透過App更新最新情況。

前日台北市區罕見淹水，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，受到鋒面影響及午後熱對流發展，台北市許多地區時雨量超過八十毫米，甚至破百，即便台北市排水標準高於其他縣市很多，還是一樣會淹水。

彭啟明表示，台北暴雨情況和八月廿三日南部降雨很類似，若單純從時雨量來看，北台灣部分地區時雨量飆破一百毫米，都比南部來得大，但因為台北市有下水道，即便淹水也退得很快，若這樣的雨勢下在南部，淹水範圍恐會更大。

專家：不需花大錢防範偶發的淹水

吳德榮表示，這樣的雨勢不管下在哪裡都會淹水，沒必要再花錢提高標準，因為這樣的對流性降雨好幾年才會發生一次，若為此投入經費去防範偶爾發生的淹水，非常不划算。台灣需要的不是不會淹水的排水設計標準，而是合理的設計標準。