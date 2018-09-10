單日500毫米暴雨 陽明山多處坍方／基隆出現泥瀑 林右昌勘災目睹積水瞬間淹上來

〔記者俞肇福、郭安家、黃以敬、林惠琴／綜合報導〕暴雨連續兩天襲擊北北基，基隆市新西街出現滾滾「黃泥瀑布」，旁邊民宅受到豪雨沖刷，地基掏空、塌陷；新北市陽金公路八．八公里處昨天早上一度因土石崩塌馬路封閉，陽明山山區更因多處坍方，罕見呼籲民眾暫勿上山。
八日晚間七時至八時，基隆降雨量達九十三．五毫米，基隆河上游水位自前晚起高漲，員山子分洪系統昨日十點五十五分啟動分洪。昨天上午七時至八時，基隆市區又出現七十五毫米的時雨量，安樂區新西街二○七巷一處民宅旁，大雨從上方斜坡順勢沖下，漫過擋土牆形成黃泥瀑布，場面驚人。
基隆一民宅地基掏空 拆除違建防塌
黃泥瀑布旁的民宅地基遭大雨沖刷掏空，一樓民宅呈現Ｖ型塌陷，由於部分民宅屬於鐵皮加蓋的違建，市長林右昌勘查後指示儘快拆除，以防止房屋坍塌。雖然有住戶抗議，但為了安全，市府昨天下午五點半開拆。
此外，基隆復興路二一二巷前晚和昨天上午兩度淹水，水深及膝；基隆市長林右昌昨天上午九點半趕到勘災，沒想到大雨又一波波，原本消退的積水，不到五分鐘又淹上來。
陽管處發緊急通知 請遊客暫勿上山
昨天的超大豪雨則落在陽明山山區，擎天測站單日累積雨量近五百毫米。龍鳳谷、硫磺谷等多處路段都出現坍方、淹水、土石流及道路龜裂等狀況，國家公園管理處罕見地在臉書上傳多張現場照片，並發布緊急通知：「陽明山山區因豪雨侵襲造成多處坍方，請遊客勿上山，以維自身安全。」大屯、二子坪、小油坑、擎天崗遊客服務站停止服務，一○八公車也停駛。
農委會水土保持局昨晚九點半發布三條土石流紅色警戒，分布於新北市汐止區長青里、烘內里，以及萬里區溪底里等；另有八條土石流黃色警戒，分布於台北市北投區湖田里、士林區溪山里；新北市三芝區圓山里、店子里，以及淡水區水源里等。
「雨下78毫米不會淹水」柯文哲破功
台北市前晚多處時雨量更破百，市區多處淹水，昨天未傳出重大災情，但前天位於西區的萬華、士林社子島雨量僅四十七、四十四．五毫米卻仍積淹水，各界質疑台北市長柯文哲「雨下七十八毫米不會淹水」的說法破功。柯文哲解釋，不該淹卻淹的地方就挑出來，環保局會再巡視一遍；好好檢討，再進步就好。水利處回應，雨停後就會調查是否為側溝無法順利連結大排水系統，導致路面積水。