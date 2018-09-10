《愛肝加油站》B肝表面抗原消失 仍須每半年定期追蹤

2018-09-10

文／許金川

Q：我原本是慢性B肝帶原者，大概3年前，我的B肝表面抗原消失，過不久，表面抗體也出現了。我心想，既然已經沒有B肝帶原，應該就不需要再每半年追蹤了，所以我只有在每年公司體檢時，才抽血及接受超音波檢查。

今年8月體檢竟發現肝臟有一顆3.4公分的腫瘤，目前已確定為肝細胞癌，怎麼會這樣？我的B型肝炎明明已經消失了，怎麼還會長出肝癌呢？

A：臨床上，有少部分的慢性B肝帶原者會出現表面抗原消失的情況。大概有兩種可能，一是因為年紀漸長，B肝病毒的活躍程度隨之下降，正所謂「人之將老，病毒也衰」，因此有可能病毒量逐漸減少，甚至消失，表面抗原也隨之轉為陰性，甚至產生表面抗體；另一種情況則是長期服用B肝抗病毒藥物，持續壓制B肝病毒的複製，最後成功戰勝了B肝病毒。

不論是因何種情況讓B肝表面抗原消失，其發生的機率都不高。因此，若出現B肝表面抗原消失，且又產生了表面抗體，對慢性B型肝炎患者而言，的確是好消息。

不過，B肝病毒也不是那麼好擺脫。因為一旦感染到B型肝炎病毒，肝臟本身就會發生質變。其一就是B肝病毒的DNA會嵌入肝細胞的細胞核內，其二是感染B型肝炎病毒，容易引發肝臟長期慢性發炎，甚至演變為肝硬化，肝臟隨時都有可能冒出肝癌。

因此，B肝帶原者即使表面抗原消失，也出現表面抗體，但B型肝炎仍不算痊癒，還是應該每半年找肝膽科醫師診斷，維持定期的抽血及超音波檢查，以策安全，以免一不小心的疏忽，造成難以彌補的遺憾。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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