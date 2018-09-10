台南海事輪機 連2年滿招

2018-09-10

〔記者劉婉君、吳柏軒／綜合報導〕因應政府「國艦國造」及「離岸風電」等政策，國內外輪機所需人才大增，技職學校的輪機科翻紅，比如停招十四年後，「由黑翻紅」的國立台南高級海事水產職業學校輪機科，一○五學年恢復招收後，去年起連續兩年滿招。三年級學生均已取得船員證照，開學前才剛結束赴日本鹿兒島十二天的海上實習，若畢業後直接上船擔任乙級船員，月薪七、八萬元起跳。

停招14年後 由黑轉紅

台南海事學校是全台五所設有輪機科的學校之一，校方與國立高雄科技大學產學合作，學生不僅有機會直升國立科大，也能於國內知名航運公司實習、工作。

台南海事輪機科今年招生卅七人，每位學生都是以第一志願入學，課程內容包括輪機工程、輪機技能、海洋工程、航運與造船領域等。除了校內有船舶實體情境教學，三年級還有海上實習，從船靠碼頭、甲板、輪機等船上大小事務與當地文化都是學習範圍。

校方表示，高職學歷乙級船員，月薪在七、八萬元左右，大學畢業為十二、十三萬元，大部分學生選擇升學，直接就業者約占兩成；除了上船，陸地上則有船舶維修廠或電銲方面的工作，月薪在三萬元以上。另造船技術及海事工程技術人才也供不應求。

教育部表示，該校培養學生專業與技藝，並輔以工業配線、機械加工及一般手工電銲等專業證照，也輔導學生進行相關公職考試接軌。畢業學生可報考台電「海事工程人員」，亦可投入航海人員公職考試，就業前景看好！