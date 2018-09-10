高職「薪」事 機械翻紅 設計偏低

2018-09-10

〔記者吳柏軒／台北報導〕看見技職端須對應產業需求，教育部持續控管技職相關科系招生；比如為了基礎重要工業與傳承，設有補助免學費及雜費措施。教育部分析發現，海事、機械類科近年由黑翻紅，畢業後起薪不錯，但餐旅類、表演藝術類等則人才飽和，已密切關注、禁止新設科系。

改變對黑手偏見 技職生側重產業趨勢

教育部技職司長楊玉惠表示，觀察技職科大的相關科系報考人數，機械群科的人數有增加，可見過往排斥「黑手」的趨勢逐漸扭轉，研判家長及學子都體認到，技職還是要注意未來就業及產業趨勢，如大專機械群科畢業後月薪上三、四萬元沒問題，海事輪機專長若考上國考證照，更是月薪十幾萬元起跳。

反觀其他，楊玉惠分析，過往餐旅群科廣設，學生也誤會這些科系畢業後可吃喝玩樂，導致人才飽和、就業市場失衡，如餐飲系畢業生起薪很難超過三萬元，加上人力容易取代，整體產業平均薪資難大幅提升。另外，許多學校幾年前廣設設計類科，但透過勞動部或各大專校院掌握的畢業生流向，乃至調查薪資數據，發現設計系學生畢業後多數找不到正職，須接案、打零工，收入不穩。

楊玉惠也指出，近兩年同樣有許多科大廣設表演藝術科，其問題與設計類科雷同，都有畢業後就業機會不多等問題，已經密切關注，如在一○八學年就駁回各校擬新設的表演藝術類科，藉此控制。

國教署︰補助特殊產業需求類科

教育部國教署組長韓春樹表示，為了鼓勵高職端多設立「有產業特殊需求」類科，如模具、鑄造、板金、農業機械、軌道車輛、畜產保健、航海、輪機等多達廿多種群科系組，將有特別補助；高職生就讀除免學費更可免雜費，三年免花一毛錢，盼吸引更多學生，並配合國家經濟與建設，培植基礎人力，協助傳承重要產業，避免人力斷層。