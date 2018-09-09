高壓氧治療30次 重度昏迷漸好轉

2018-09-09

文／黃敦郁

68歲的蔡先生（化名）已經昏迷近20天，昏迷指數3分，家人非常著急，害怕他再也醒不過來，因此希望能儘快安排他接受高壓氧治療。

經詳細瞭解他的病情後，雖然病況隨時會有變化風險，但評估其心跳、血壓持續穩定，因此擬定了客製化的高壓氧計劃，至今治療30次，昏迷指數從3分進步到11分，家人記錄了每一次治療的變化，對預後重新燃起了希望。

昏迷指數3分進步到11分

30次的客製化高壓氧治療，蔡先生已從植物人狀態，進步到能張開眼睛、轉動脖子、手指頭活動、可以面向講話的人，甚至發出聲音；家人不放棄治療，期待狀況越來越好。

家人表示，蔡先生身體硬朗，一個月前的某個夜裡起床如廁昏倒，經119救護車送醫，還好到院時已醒過來，一些必要檢查之後，院方也建議做心導管檢查，以了解是否有心臟血管阻塞問題，但蔡先生說要考慮，因此住院1週後出院回家。

未料回家第一天夜裡，蔡先生又在廁所昏倒，這次救護車緊急送醫時，已到院前死亡，後經醫院積極搶救，才恢復血壓心跳，心導管檢查發現心臟血管阻塞，立即進行心導管支架置放術，然而心臟血管雖然通了，其到院前心跳呼吸終止，已造成腦神經嚴重受損，昏迷指數只有3分，呈植物人狀態。

一般而言，病人受損的腦神經系統，有些是完全損壞、有些是功能暫停作用，所以如果一視同仁的進行常規治療，對於暫停作用的受損腦神經系統殊為可惜；高壓氧治療的許多臨床報告顯示，可以喚醒睡眠狀態的腦細胞，促使原有功能逐漸恢復。

把握黃金治療期

不過，高壓氧治療也有黃金治療期，若病況許可，越早治療越能顯現效果。

◎臨床上，缺氧性腦病變患者經高壓氧積極治療，有可能達到的效果包括：

●可迅速提升血液循環的氧分壓，使缺氧的腦組織快速且充分地獲得氧氣供應。

●利用高分壓氧氣濃度使血管收縮而達到減退腦細胞水腫，改善腦部血液循環。

●可加強藥物對腦神經系統的治療效果。

●可減除腦部缺血再灌流所形成的二度傷害。

●可喚醒睡眠狀態的腦細胞，促使原有功能逐漸恢復。

腦損傷病人的腦部病變因人而異，受損程度不同、範圍大小不同，造成的功能障礙情況自然也不同，所以高壓氧治療客製化，對患者而言，可望獲得更加良好的效果。

（作者為彰化秀傳紀念醫院高壓氧中心主任）