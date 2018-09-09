《健康聚寶盆》想要「聲」龍活虎 聲帶要保養

2018-09-09

文／郭家瑋

人難免會老化，聲音也會老化，尤其現代人生活步調快，職業壓力大，飲食、生活型態不正常，且暴露在許多刺激污染源中，更加速了聲帶嗓音退化，其中又以需要經常講話的老師、業務、客服人員等職業，最常見此類問題。

聲帶肌肉及上皮萎縮 嗓音退化

嗓音退化（或稱老年性嗓音），最主要的表現即聲音沙啞、發音困難，甚至說話時，越講越沒有聲音，久了還會有疼痛現象，或是容易被口水嗆到。

主要是因為聲帶肌肉及上皮萎縮，其中一個有趣且特殊的變化就是男性會因此音調變高，女性音調則變得較低沉。這些變化可能影響社交溝通、職業需求及生活品質，千萬不要輕忽，平時便應注意保養聲帶，並應正確處理老年性嗓音的問題。

◎平時保養聲帶的方法如下：

●飲食清淡：適量補充維生素A、B、C，包括蘋果、香蕉、胡蘿蔔、番茄、黃瓜、小白菜、芹菜、菠菜等，對維持鼻咽喉黏膜的正常功能都有幫助。

●避免吸菸、飲酒或吃太辛辣的食物：香菸、酒精及辛香料都會使咽喉黏膜充血腫脹，若在這種狀況下勉強使用聲音，容易造成聲帶結構變化。

●避免過熱或過冷的食物：食物過熱也易使咽喉黏膜充血，食物過冷則會使咽喉部肌肉不正常收縮及血管痙攣，阻礙靜脈血液回流，影響黏膜功能。

●減少胃食道或胃咽喉逆流：咖啡、濃茶、辛辣物、燒烤物、巧克力、乳製品、甜食、冰品、酸度高的水果、吸菸、飲酒等，都易造成胃酸逆流，進而刺激咽喉黏膜，所以這些食物最好適可而止。其他諸如暴飲暴食、經常熬夜、吃完東西立刻平躺等不良生活習慣，也應盡量避免。

●適時聲音休息並補充水分：休息是避免聲帶創傷最好的辦法，而補充足夠水分可使黏膜表面濕潤，同時帶走黏稠的口水或痰液，避免聲帶在乾燥粗糙的表面下過度摩擦，造成傷害。

上述這些做法看似平常，但對聲帶保養極其重要，所謂預防勝於治療，若在平時就能積極保養聲帶，便能減緩其老化速度。

（作者為永和耕莘醫院耳鼻喉科主治醫師）