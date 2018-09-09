登革熱新增8例 彰化確定「淪陷」

2018-09-09

〔記者吳亮儀、何玉華、顏宏駿、蔡淑媛／綜合報導〕登革熱疫情持續擴大！

疾管署昨公布國內新增八例本土登革熱病例，新北市新增四例、台中市三例及彰化縣一例，值得關注的是，彰化縣首次出現本土登革熱病例。

新北增4例 永和區現首例

新北市個案分別為新莊區三例，包括瓊林里、海山里及中泰里，新增永和區大同里一例，目前四名患者都住院中，永和的病例基因序列仍待比對，尚無法釐清感染源。

由於新北市新莊、土城、永和等多處地區昨天大雨，雨水沖刷後不但降低先前噴藥、消毒效果，戶外容器也會因此積水，增加病媒蚊孳生風險，民眾應加強居家內外的環境清理，清除積水容器。

台中市個案分別為大里區一例及南區兩例，仍集中於特定熱區；其中大里區立德里個案，發病前曾到東昇里開心農場附近自家菜園，研判於開心農場感染。台中市衛生局針對太平、霧峰兩件土地雜草叢生、屢勸不聽的地主開罰，依法可裁處一千兩百元至六千元罰鍰。

雜草叢生屢勸不聽 中市罰地主

疾管署副署長莊人祥表示，彰化縣員林市某國中學生，上月卅日起陸續發燒就醫，七日通報確診。目前確認疫情熱區落在員林市大同國中操場後方，全縣共六個感染個案，四名是大同國中學生，另兩位則是住在大同國中後操場旁的成人，包括一名五十六歲的婦人，以及八十六歲的婆婆，昨經快篩確定感染登革熱第一型，目前都在住院中，「大同國中周邊」已被列為感染熱區。

彰化大同國中列熱區 管制進出

彰化縣衛生局前天在校園內找到七十五個病媒蚊孳生源，該校病媒蚊指數為二至三級，校園已管制進出，暫停對外開放，也針對校園全面噴藥消毒，呼籲本月內進出大同國中或該校園周邊四百公尺範圍內的民眾，若有疑似感染症狀，一定要儘速到指定醫院或衛生所快篩。

國內共計已經有九十二例登革熱本土病例，個案居住地分別為台中市五十例、新北市卅一例、高雄市五例、台北市及嘉義縣各兩例、彰化縣及桃園市各一例。