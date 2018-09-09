暴雨炸2小時 北北基逾259處淹水

2018-09-09

信義區時雨量逾130毫米、萬華人孔蓋被噴飛

〔記者楊綿傑、劉力仁、邱俊福、林嘉東、吳仁捷、黃建豪、簡惠茹、蕭婷方、楊心慧、翁聿煌、林欣漢／綜合報導〕天氣詭譎多變，未來一週要小心強降雨及颱風！

商圈泡水 忠孝東路如小河

昨天傍晚，北北基許多民眾手機「嗶嗶」聲響，收到氣象局大雷雨警報簡訊，約莫兩小時短而強的豪雨，至少造成北北基二五九處淹水。台北市信義區時雨量高達一三○．五毫米、士林區一二八．五毫米，創下新紀錄，包括忠孝東路四段、西門町、大安森林公園、台大公館等商圈，不少地方淹水、水深及膝，還有馬路人孔蓋被急速灌入的水量噴飛。有民眾受困捷運忠孝敦化站出口，忠孝東路淹水宛如河流，捷運大安森林公園站一號出口也有民眾拍下影片，「大安森林公園變成小河了！」

台北市府災害應變中心昨晚二級開設，短短兩小時暴雨，北市消防局共接獲相關災情案件達二五八件，其中二一三件為積淹水，多處水淹到膝蓋高度，所幸雨勢於晚間七時後漸緩，各處積水也退去，無重大災情。

大雨來得快去得快 無重大災情

此外，新北市汐止區時雨量一○七毫米、山區廿四小時累積雨量三二五毫米，萬里區野柳舊隧道往金山方向，晚間兩顆巨石掉落路面，目測總重超過兩百噸，一前一後，剛好擋住兩線車道，所幸事發時無車輛通過。新北積水卅四處，稍晚陸續消退，沒有人員傷亡。基隆仁愛區時雨量也接近一○○毫米、基隆淹水十二處，最深達一公尺。

豪雨特報持續發布 今仍嚴防

中央氣象局持續發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，今天北北基加上宜蘭仍有豪雨發生機率，桃園、花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生機率。週三則要注意熱帶低壓後續發展，前晚形成的第廿二號颱風山竹，恐將增強為強烈颱風，週末接近台灣，是否影響台灣，要密切注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則在專欄提到，山竹颱風路徑沿途環境高低層風切，海洋熱含量大，預估將一直增強，很有可能會成為今年鄰近台灣強度最強、威脅最大的颱風。

山竹可能成強颱 恐威脅台灣

中央氣象局預報員官欣平表示，目前山竹路徑大趨勢朝向台灣移動，後續可能發展成強烈颱風，氣象局持續注意未來動態。

官欣平也提醒，明天至週三，在菲律賓附近的低壓有可能增強為熱帶低壓、甚至成颱，且距台相當近，目前預估往北移動，未來可能從巴士海峽通過，台灣北部、東部、南部會有降雨，中部則相對輕微，可能是午後雷陣雨的型態。週四、週五因太平洋高壓增強，天氣相對穩定，不過仍有可能出現午後雷陣雨。